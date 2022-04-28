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【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料

科技 13:15 2022/04/28

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用戶可申請並要求Google在搜尋結果中移除地址、聯絡方式等特定私人資訊。

Google搜尋資料庫一直相當龐大，幾乎90%網路資料都可以透過Google搜尋到，當中包括用家的地址、聯絡方式等個人資料。為了保障用戶私隱，Google昨（27日）宣布，將會擴大對用戶的保障範圍，用戶可申請並要求Google在搜尋結果中移除地址、聯絡方式等特定私人資訊。

【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料

【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次

Google指出，由於互聯網正不斷發展，Google有責任保護大眾的私隱安全。目前用戶可以提出申請，要求Google移除部分資訊，而可從搜尋結果中刪除的內容類型包括：

  • 身份證號碼
  • 銀行賬戶號碼
  • 信用卡號碼
  • 手寫簽名圖像
  • 身份證文件圖像
  • 高度個人的、限制性的和官方的記錄，如醫療記錄。
  • 個人聯繫信息（地址、電話號碼和電子郵件地址）。
  • 機密的登錄資訊

若用戶需要移除資訊，可向Google提供顯示個人信息的URL網址，以及出現這些連結的搜尋頁面。提交請求後，Google將會評估相關要求，如果這些資料被確認是與公共利益相關、有新聞價值、與專業相關或來自政府的內容，將會被評為無法刪除。

另要注意的是，Google並無權利刪除網站內的相關內容，只會移除在「搜尋」功能中找到的資訊。用戶需要自行聯絡該網站，並要求它刪除資料。

【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度

責任編輯：曾曉汶

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