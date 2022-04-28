【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料

▲ 用戶可申請並要求Google在搜尋結果中移除地址、聯絡方式等特定私人資訊。

Google搜尋資料庫一直相當龐大，幾乎90%網路資料都可以透過Google搜尋到，當中包括用家的地址、聯絡方式等個人資料。為了保障用戶私隱，Google昨（27日）宣布，將會擴大對用戶的保障範圍，用戶可申請並要求Google在搜尋結果中移除地址、聯絡方式等特定私人資訊。

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Google指出，由於互聯網正不斷發展，Google有責任保護大眾的私隱安全。目前用戶可以提出申請，要求Google移除部分資訊，而可從搜尋結果中刪除的內容類型包括：

身份證號碼

銀行賬戶號碼

信用卡號碼

手寫簽名圖像

身份證文件圖像

高度個人的、限制性的和官方的記錄，如醫療記錄。

個人聯繫信息（地址、電話號碼和電子郵件地址）。

機密的登錄資訊

若用戶需要移除資訊，可向Google提供顯示個人信息的URL網址，以及出現這些連結的搜尋頁面。提交請求後，Google將會評估相關要求，如果這些資料被確認是與公共利益相關、有新聞價值、與專業相關或來自政府的內容，將會被評為無法刪除。

另要注意的是，Google並無權利刪除網站內的相關內容，只會移除在「搜尋」功能中找到的資訊。用戶需要自行聯絡該網站，並要求它刪除資料。

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責任編輯：曾曉汶

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