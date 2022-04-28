▲ 【大行看法】瑞士盈豐：內地疫情好轉才能帶動港股向上 美國通脹料3月見頂

港股升勢乏力，瑞士盈豐銀行中國基金經理李思卉指，港股走勢與中國經濟相關，除非內地疫情有好轉，才能刺激市場情緒，而實際上港股今年跑贏A股，主要受益於香港本地股走勢佳，香港市場的投資者信心市較佳。

李思卉預期，二十一前，內地料堅持動態清零措施，目前內地處於封城狀態，中國宏觀經濟的不確定高，當市場對上海封城擔憂減弱，A股回升，才能帶動港股。

歐洲通脹風險料35% 受大宗商品漲價衝擊較大

瑞士盈豐銀行投資管理副總監趙國江表示，該行基本局勢中，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動料持續至少6個月，中國會成為俄羅斯能源的邊際買家，因歐洲試圖減少對俄能源的倚賴性，有助重新平衡全球能源市場，美國未來2年經濟衰退風險為15%，歐洲及俄羅斯分別為35%及75%，亞洲則只有15%。

他解釋，歐洲四分一能源供應來自俄羅斯，所以受商品價格上漲的衝擊較直接。

趙國江稱，俄烏局勢令短期通脹不確定性仍高，長期通脹維持穩定，未有失控情況發生，雖然美國通脹保持高位，基於高基數效應，預期美國通脹已於3月見頂，然後於本年餘下時間逐漸回落。

預期小盤股跑贏大盤股

他指，現時股市看起來非常便宜，從現在進一步下跌約10%至15%，預期小盤股跑贏大盤價，國防股、醫療保健、工業及科技股表現料較好，避開歐洲股票、非必需消費品及價值型股票。

今年首季出現股債雙殺，債券指數跌6%，美國債市經歷40年來最差季度表現。趙國江指，最多客揀股債組合，現時債券愈來愈吸引，現時積極考慮加配國債比例，而過去數年低配國債，因息率不吸引，但隨負利率債券大減，將國債由低配調升至中性水平。

【ET財智Talk】晉達特約：氣候峰會COP27年底展開 有哪些ESG投資主題可留意？

相關文章：

【大行看法】晨星亞洲：市場對內地封城反應過度 本港地產股股息率吸引

【大行看法】瑞銀證券：內地投資者認為本港股市是「估值窪地」 部份南下長期資金已開始逢低佈局

【名家看法】普徠仕：聯儲局或於明年底減息 中資股估值仍吸引、成中期逆向投資選擇