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【烏克蘭戰爭】開始以來 俄化石燃料收入翻倍

環球經濟金融 11:36 2022/04/28

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能源貿易是俄羅斯一大收入來源，多國希望透過禁運或停止入口，打擊俄羅斯經濟並向莫斯科政府施壓。有分析卻指出，俄烏戰爭開始後，俄羅斯化石燃料收入翻倍，當中以德國為最大買家。

【烏克蘭戰爭】普京明言閃電回擊 任何在烏軍事行動外部干擾 【下一頁】

能源及潔淨空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air，簡稱CREA）透過分析貨運及貨物資料，指俄羅斯自2月24日起，受惠於能源價格上升，即使出售的化石燃料數量減少，但收入卻有所增加。

分析指出，截至周日（24日）為止，俄羅斯在俄烏戰爭開始後兩個月期間，化石燃料收益達620億歐元（約5125.62億港元）。CREA指德國是此期間俄羅斯化石燃料最大買家，合計購買超過80億歐元（約661.37億港元），其次為意大利，中國排名第3。

歐盟去年入口約1,040億歐元（約8,599億港元）俄羅斯能源，平均每月120億歐元（約992.32億港元），但過去兩個月內，歐盟已入口約440億歐元（約3,638.51億港元）。受制於制裁，俄羅斯4月首3周原油出口減少30%。

俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪 【下一頁】

然而，能源供應減少導致價格上升，加上俄羅斯本身是能源供應大國，使其能源收益在制裁下不跌反升。能源價格本因新冠肺炎疫情下的經濟復甦而推高，俄國能源被制裁更使價格急。

CREA首席分析師Lauri Myllyvirta指出，有關收入支持俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰爭，唯一能阻止俄烏戰爭，便是立即擺脫依賴俄羅斯化石燃料。

路透社另外報稱，俄羅斯經濟部估計，當地今年石油產量可能最多減少17%，跌至全年生產約4.338億，縮減幅度或創下2003年後新高。俄羅斯石油出口自3月起下跌，4月中時估計減少約7.5%。

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責任編輯：吳漢培

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