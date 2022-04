【烏克蘭戰爭】開始以來 俄化石燃料收入翻倍

能源貿易是俄羅斯一大收入來源,多國希望透過禁運或停止入口,打擊俄羅斯經濟並向莫斯科政府施壓。有分析卻指出,俄烏戰爭開始後,俄羅斯化石燃料收入翻倍,當中以德國為最大買家。

能源及潔淨空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air,簡稱CREA)透過分析貨運及貨物資料,指俄羅斯自2月24日起,受惠於能源價格上升,即使出售的化石燃料數量減少,但收入卻有所增加。

分析指出,截至周日(24日)為止,俄羅斯在俄烏戰爭開始後兩個月期間,化石燃料收益達620億歐元(約5125.62億港元)。CREA指德國是此期間俄羅斯化石燃料最大買家,合計購買超過80億歐元(約661.37億港元),其次為意大利,中國排名第3。

歐盟去年入口約1,040億歐元(約8,599億港元)俄羅斯能源,平均每月120億歐元(約992.32億港元),但過去兩個月內,歐盟已入口約440億歐元(約3,638.51億港元)。受制於制裁,俄羅斯4月首3周原油出口減少30%。

然而,能源供應減少導致價格上升,加上俄羅斯本身是能源供應大國,使其能源收益在制裁下不跌反升。能源價格本因新冠肺炎疫情下的經濟復甦而推高,俄國能源被制裁更使價格急。

CREA首席分析師Lauri Myllyvirta指出,有關收入支持俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的戰爭,唯一能阻止俄烏戰爭,便是立即擺脫依賴俄羅斯化石燃料。

路透社另外報稱,俄羅斯經濟部估計,當地今年石油產量可能最多減少17%,跌至全年生產約4.338億,縮減幅度或創下2003年後新高。俄羅斯石油出口自3月起下跌,4月中時估計減少約7.5%。

責任編輯:吳漢培