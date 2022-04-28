深圳於京東美團等電商平台 派發5億人幣消費券

為推動疫後消費氣氛，加上五一黃金周假期將近，深圳市通過美團(03690)、京東(09618)等平台，向深圳消費者陸續發放5億元人民幣消費券。消費券包括4億人民幣購物消費券、6,000萬人民幣餐飲消費券、1,000萬人民幣旅遊體育消費券及3,000萬人民幣數字人民幣紅包。深圳市又稱，將於5月下旬組織多家銀行面向深圳消費者發放上述3,000萬人民幣數字人民幣紅包。

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至11時半，美團跌0.1%報147.7元，京東升3%報226.6元，阿里巴巴(09988)升3.6%報87.65元。

購物消費券將分多輪進行發放，首輪發放時間為5月1日上午10時起，單日最高可領取價值2,050元人幣購物消費券，每種面額消費券同一用戶每日限領一次。

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京東支付券全為減價券，包括滿100元減50元人幣、滿200元減100元人幣、滿500減200元人幣、滿1,000元減300元人幣、滿3,000元減600元人幣、滿5,000元減800元人幣。

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