【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲

▲ Sony宣布組建遊戲保存隊，並會擴大PlayStation Plus服務，提供舊一代PS的數百款遊戲存取。（PS官網截圖）

Sony的遊戲保存能力總是為人詬病，例如很多舊款的PS 1/2/3遊戲光碟，已無法在PS4/5上運行。因此，近日Sony宣布組建遊戲保存隊（Game preservation team），並會擴大PlayStation Plus服務，提供舊一代PS的數百款遊戲存取。

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據遊戲資訊網站《Video Games Chronicle》報道，Sony已雇用遊戲開發商Kabam的前遊戲建構工程師Garrett Fredley到遊戲保存隊工作。雖然現時並不清楚該團隊將從事甚麽實質內容的項目，但Garrett Fredley就表示，將確保PS遊戲行業的歷史不會被遺忘。

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與Sony一樣，任天堂在遊戲保存方面也不是很出色，該公司將在明年關閉3DS和Wii U商店，而且很可能不會將這些遊戲機的每款遊戲都移植到任天堂Switch上，這意味當中許多遊戲將無法讓後代玩家接觸。

Xbox X/S系列 可運行原始Xbox遊戲

至於微軟，則較了解玩家希望能夠在現代平台上玩舊款遊戲的心態，因此近年都強調向後兼容，現時Xbox X/S系列都可運行遠至原始Xbox的遊戲。

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責任編輯：陳卓賢