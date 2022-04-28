【大行報告】券商料疫情反彈礙金沙高端中場業務　高盛料5月濠賭日均博彩收益只有1億澳門元、削金沙目標價

金沙中國 （01928） 首季業績遜預期，股價跌逾1%，低見16.84元。券商普遍關注澳門賭業復甦情況，預期內地疫情反彈會影響金沙的高端中場業務。摩根士丹利指，澳門濠賭業疲弱，經調整物業EBITDA虧損1100萬美元，較該行及市場估計為低，亦是過去6季以來首次出現虧損。

大摩稱，金沙首季中場及角子老虎機收入按季跌19%，為2019年首季約23%水平，亦較同業按季跌10%更差，反映金沙市佔率下降，而金沙的高端中場跌幅比中場更大，按季跌23%，為2019年首季約29%水平，相信與內地遊客減少有關。大摩維持對金沙「增持」評級，目標價22.5元。

高盛表示，金沙管理層拒絕預測何時通關，以及賭業何時復甦，但對今年稍後表現改善仍有信心，而上海及北京採取疫情管制措施，將繼續會對於金沙的高端中場業務構成影響。

高盛料金沙及銀娛估值差距將收窄

高盛指，截至4月24日，澳門日均博彩收益約8700萬澳門元，較3月的1.18億澳門元進一步減少，預期情況會持續，5月日均賭收約1億澳門元，6月才會逐步改善至2億澳門元，第三及第四季則會回升到2.6億澳門元及3億澳門元，即與今年2月的日均2.77億澳門元相若。

由於博彩市場復甦速度較預期慢，高盛將金沙2022至2024年EBITDA大削46%，至僅4%，12個月目標價亦降3.6%至27元。該行認為，金沙市佔率降並不令人擔憂，相信與近期賭收及贏率有關，目前金沙2023年EV/EBITDA約8.4倍，較銀娛 （00027） 折讓約18%，預期隨博彩牌照續牌過程更清晰，金沙與銀娛的差距將會縮小，重申「確信買入」。

瑞銀表示，金沙仍持有5億美元現金及15億美元循環信用貸款，相信在目前收入疲弱環境下，並無即時流動性問題，維持對金沙「買入」評級及目標價25元。

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