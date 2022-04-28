▲ 【業績|煤炭股】神華抽升7% 首季淨利潤升67%至198億元人幣

中國神華 （01088） 首季收入按年升24.1%至839億元（人民幣‧下同），淨利潤升66.9%至197.96億元。中國神華現彈高7.5%，報25.8元。

神華指，收入增長來自煤炭平均銷售價格增長、售電量和平均售電價格增長。期內，每噸煤炭平均價624元，升31.4%。商品煤產量按年升3.6%至8080萬噸，煤炭銷售量跌8.4%至1.05億噸。經營成本因自產煤單位生產成本增長、售電量增長，以及燃煤採購價格上漲而上升11.9%。

集團預計今年經濟增長將支持煤炭消費量小幅增長。自2021年四季度實施的保供應措施，增加有效產能，煤炭供應能力按年提升。在監管指引下，煤炭供需將逐步擺脫偏緊格局，走向基本平衡，預計煤炭價格將在合理區間內波動。

另外，煤炭股亦走高。兌煤 （01171） 亦升5.6%，兌煤澳大利亞 （03668） 升7.6%。中國煤炭運銷協會發布倡議書，進一步推進優質產能釋放和有序生產，認真落實煤炭中長期合同簽訂履約要求，確保煤炭價格在合理區間運行。

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編輯：姚卓然