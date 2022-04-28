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落工人階層地區謝票 馬克龍險被車厘茄擲中

環球社會熱點 11:43 2022/04/28

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法國總統大選結果已塵埃落定，馬克龍成20年來首名成功連任法國總統。馬克龍周三（27日）落區謝票，到訪一個工人階層地區的市集與民眾對話。惟期間突然有人向馬克龍擲車厘茄，他險被擲中。保鏢其後開傘保護馬克龍，他繼續和民眾握手，並承諾會腳踏實地做實事，指是次落區就是希望傳達尊重的信息。

歐盟及多國領袖 祝賀馬克龍連任 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）周日（24日）勝選後，周三首次落區到訪巴黎西北部工人階層Cergy地區。馬克龍到當地一個市集參觀，和民眾握手及自拍，現場大部分時間氣氛平靜，有民眾向他祝賀，亦有人向他反映民生問題。惟期間突然有一袋車厘茄從馬克龍頭頂飛過，但未有打中他，擲中馬克龍身後的男子。保鏢隨即開傘保護馬克龍，他其後繼續和民眾交談。

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法國總統府愛麗舍宮（Elysee Palace）表示，馬克龍是次落區希望傾聽民眾的擔憂、需求及期望。馬克龍落區期間亦向民眾表示，希望在連任初期就向法國最貧窮的地方，傳達尊重及考慮的信息。

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馬克龍是次以58.5%的支持率，擊敗極右翼政黨黨魁馬琳勒龐（Marine Le Pen）當選，但在競選過程中，他一直被指不理解基層民眾對生活成本飆升的擔憂。馬克龍承認，巴黎周邊地區大選棄權率較高，稱明白當地民眾生活艱難，近年亦未取得足夠進展改善他們生活，理解民眾感到憤怒或被政治隔絕。

馬克龍擊敗馬琳勒龐 20年來首人連任 【下一頁】

馬克龍承諾，會在當地增加培訓計劃，提升當地醫療保健質素，以及創造更多就業機會。他指當局雖已降低當地失業率，但由於歧視及培訓不足，當地失業率仍高於全國平均水平。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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責任編輯：李俊儀

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