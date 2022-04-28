【萬洲288】中金：美國經營利潤亮眼 萬洲潛在升幅超一成

萬洲國際（00288）公布最新季績，符合預期，股價周四（28日）半日造好，中午報5.64元，上升4.8%。中金報告指，公司第一季實現收入65.55億美元，按年跌0.8%；核心歸母淨利潤3.95億美元，按年上升34.8%，符合預期。

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該行指，由於美國疫情影響餐飲需求、勞工短缺問題導致肉製品供應略受限，第一季美國肉製品銷量下滑3.4%，然而在定價上調、調整產品結構及需求旺盛的支持下，美國肉製品噸利達到848美元，創下歷史新高。展望2022年，若美國疫情有改善，餐飲需求將復甦，帶動公司2022年美國肉製品銷量增長，預計今年產品結構升級將進一步帶動肉製品噸利提升。

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中金維持2022和2023年核心淨利潤預測14.29億美元、14.46億美元不變。當前股價對應今明兩年市盈率約為6.2倍及6.1倍，維持「跑贏行業」評級，目標價6.4元，較現價有13.5%的上望空間。

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記者：林衛