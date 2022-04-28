【國壽2628】業務轉型影響新業務價值 國壽被調低內含值預測

中國人壽（02628）第一季少賺47%至152 億元（人民幣，下同），壽險總保費3,150 億元，按年減少3%，、總新單1,009億元，按年下跌2%。平安證券發表報告指，國壽轉型持續推進中，隊伍規模仍有縮減、新單與新業務價值（NBV）受壓。

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該行表示，第一季公司個險人力78萬人，按年、按季分別下跌39%及5%，有效人力對業務拉動明顯。期內，總新單下降2%，其中長險首年期交保費654億元，按年跌4%，十年期及以上首年期交保費191億元、在總新單中佔比19%，基本持平。1月舊重疾產品停售帶來一定銷售熱度，第一季高價值的保障型產品銷售持續承壓，業務結構回調，新業務價值利潤率（NBVM） 降幅大於新單降幅，導致NBV下降 14.3%。

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同時，利率水平處於低位、權益市場出現較大回落，令投資收益受壓。期內，總投資收益率 3.9%，減少2.6個百分點，預計綜合投資收益率0.6%，下跌4.5個百分點。該行指，公司壽險轉型仍在磨底，國內外宏觀環境加劇市場波動，調整新單、NBVM、投資收益率和準備金折現率假設，2022年至2024 年每股內含價值（EVPS）預測下調至46.78元、51.5元及56.8元，維持「推薦」評級。

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記者：林衛