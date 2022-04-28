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【百度旗下】北京蘿蔔快跑獲准駕駛時「軚盤後無人」　正式啟動無人化自動駕駛

新經濟追蹤 10:59 2022/04/28

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北京蘿蔔快跑獲准駕駛時「軚盤後無人 」　正式啟動無人化自動駕駛

百度 （09888） 旗下的蘿蔔快跑獲北京發放無人化載人示範應用通知書，允許自動駕駛車輛的 「軚盤後無人 」，相當於獲准在北京正式開啟無人化自動駕駛出行服務。百度現升3.7%，報117.9元。

百度指，蘿蔔快跑已經在北京、上海、廣州、深圳等超大城市，實現自動駕駛載人出行服務，僅去年第四季度，蘿蔔快跑的載人訂單已經達21.3萬單，而進入2022年，載人訂單數仍在高速增長中。

據相關文件顯示，蘿蔔快跑可在北京市高級別自動駕駛示範區60平方公里範圍內，進行公開道路的無人化自動駕駛載人示範應用。百度指，首批將投入10輛無人車，後續計劃再增加30輛無人車，至此，百度已經擁有國內最大的無人駕駛車隊。

此外，百度指，會積極迎接北京複雜道路場景的技術挑戰，在單車智能、監控冗餘、平行駕駛三層安全體系，以及完備的出行服務體系保障下，保障乘客出行安全和乘坐體驗。

相關文章：【互聯網監管】網信辦加強治理網絡暴力　聚焦微博、抖音、百度及知乎等18網站

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記者：梁安琪

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港股 汽車 無人駕駛 百度集團—SW（09888） 自動駕駛 北京

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