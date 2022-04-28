【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列

▲ 專門維修iPhone 12/13的租賃套件包括兩個工具箱，一個重43磅，另一個重36磅，而兩個工具箱都配有輪子，方便運輸。（Apple官網）

蘋果（Apple）去年底宣布iPhone自助維修計劃，讓iPhone 12、iPhone 13和第三代iPhone SE的美國用戶自行維修電話。Apple日前正式在美國啟動該計畫，並預計在今年稍後時間將計畫推廣至歐洲。

將提供Mac自助維修服務

Apple表示，正版維修手冊、Apple零件及工具將在新的自助維修店提供。在商店裡，顧客將可獲得200多個單獨的零件和工具。現時該商店只包括iPhone 12和iPhone 13系列以及第三代iPhone SE的工具。此外，Apple將於今年稍後時間擴大商店服務內容，包括為裝有蘋果矽芯片的Mac提供工具、維修手冊和零件。

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打算進行自助維修的用戶，首先需要查看產品的維修手冊和Apple自助維修網站上的具體維修方法。然後，他們就能從自助維修店訂購所需的零件和工具，並開始自行維修。

租賃套件費用約384元

雖然客戶必須訂購維修所需的零件，但Apple也會提供租賃套件，當中包括維修所需的所有基本工具，而租金則為49美元（約384港元）。租賃套件會提供客戶一周使用時間，然後才需要寄回Apple並提供免費運送。

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專門維修iPhone 12/13的租賃套件包括兩個工具箱，一個重43磅，另一個重36磅，而兩個工具箱都配有輪子，方便運輸。

Apple在自助維修網站上詳細介紹了每個箱的工具，包括電池和顯示屏壓條（battery and display press）、保護殼（protective covers）和螺絲刀（screwdrivers）等。至於第三代iPhone SE的維修，客戶就只會收到一個專門為較小iPhone設計的工具箱。

Apple強調，商店提供的所有工具和零件都經過了廣泛測試，以確保最高的質量、安全性和可靠性。

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責任編輯：陳卓賢