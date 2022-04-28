  • 29°C
香港時間 : 2022428日 (四) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】普京明言閃電回擊 任何在烏軍事行動外部干擾

環球政治 10:51 2022/04/28

分享：

分享：

俄羅斯政府一直堅稱，在烏克蘭執行特別軍事行動而非入侵行為，並批評西方持續對烏克蘭軍援，延長戰事。俄羅斯總統普京日前表明，西方國家若干預俄國在烏軍事行動，俄方誓必「閃電」以軍事行動回應。分析指出，普京今次警告烏克蘭盟友，不要軍事上插手。

俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周三（27日）在聖彼得堡與國會議員講話時表明，任何外部勢力嘗試干預俄方在烏克蘭的軍事行動，並對俄羅斯形成戰略威脅，俄方將作出猶如閃電般快速的回應。普京強調，俄羅斯擁有所有可以反擊的手段，而且不會「空口說白話」，當有需要時便會使用。

普京亦承諾會完成在烏克蘭的特別軍事行動，取得毫無疑問的成功，並指西方嘗試經濟制裁俄羅斯終將失敗。普京表示，對烏軍事行動已消除一大威脅，避免一場可能發生在俄羅斯領土的大規模衝突。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版） 【下一頁】

然而，西方官員透露，俄羅斯在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）地區的進展緩慢，只取得小型突破，如佔領當地部分小村落及城鎮。官員表示，由於指揮不當﹑士兵及軍備損失﹑天氣惡劣及烏軍負隅頑抗，導致俄軍在頓巴斯停滯不前。

英國廣播公司（BBC）引述分析員報稱，普京今次言論或是警告烏克蘭的盟友，不要試圖軍事上插手烏克蘭。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京誓阻任何外部干預 歐盟批俄斷供天然氣如勒索（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】普京誓阻任何外部干預 歐盟批俄斷供天然氣如勒索（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判
2022/04/27
【烏克蘭戰爭】普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判
英國取消所有烏商品關稅及配額 支持烏國經濟
2022/04/26
英國取消所有烏商品關稅及配額 支持烏國經濟
特朗普稱若仍是美國總統 普京唔敢每日提核武
2022/04/26
特朗普稱若仍是美國總統 普京唔敢每日提核武
【烏克蘭戰爭】美防長：要削弱俄羅斯 無法再入侵其他國家
2022/04/26
【烏克蘭戰爭】美防長：要削弱俄羅斯 無法再入侵其他國家

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京誓阻任何外部干預 歐盟批俄斷供天然氣如勒索（不斷更新）
今日 10:19
【烏克蘭戰爭】普京誓阻任何外部干預 歐盟批俄斷供天然氣如勒索（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判
10:58 2022/04/27
【烏克蘭戰爭】普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判
英國取消所有烏商品關稅及配額 支持烏國經濟
16:31 2022/04/26
英國取消所有烏商品關稅及配額 支持烏國經濟
軍事 普京 俄羅斯 烏克蘭 頓巴斯 莫斯科 戰爭

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】普京誓阻任何外部干預 歐盟批俄斷供天然氣如勒索（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國大量泳池恐關閉 不敵能源價格飆升
英國大量泳池恐關閉 不敵能源價格飆升
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
【英國王室】梅根父鬧哈里白癡：似裙腳仔跟住我個女
【英國王室】梅根父鬧哈里白癡：似裙腳仔跟住我個女
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間11:00）
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指患雙重人格障礙 控制欲強
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指患雙重人格障礙 控制欲強
【烏克蘭戰爭】普京誓阻任何外部干預 歐盟批俄斷供天然氣如勒索（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京誓阻任何外部干預 歐盟批俄斷供天然氣如勒索（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款