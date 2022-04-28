【烏克蘭戰爭】普京明言閃電回擊 任何在烏軍事行動外部干擾

俄羅斯政府一直堅稱，在烏克蘭執行特別軍事行動而非入侵行為，並批評西方持續對烏克蘭軍援，延長戰事。俄羅斯總統普京日前表明，西方國家若干預俄國在烏軍事行動，俄方誓必「閃電」以軍事行動回應。分析指出，普京今次警告烏克蘭盟友，不要軍事上插手。

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普京（Vladimir Putin）周三（27日）在聖彼得堡與國會議員講話時表明，任何外部勢力嘗試干預俄方在烏克蘭的軍事行動，並對俄羅斯形成戰略威脅，俄方將作出猶如閃電般快速的回應。普京強調，俄羅斯擁有所有可以反擊的手段，而且不會「空口說白話」，當有需要時便會使用。

普京亦承諾會完成在烏克蘭的特別軍事行動，取得毫無疑問的成功，並指西方嘗試經濟制裁俄羅斯終將失敗。普京表示，對烏軍事行動已消除一大威脅，避免一場可能發生在俄羅斯領土的大規模衝突。

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然而，西方官員透露，俄羅斯在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）地區的進展緩慢，只取得小型突破，如佔領當地部分小村落及城鎮。官員表示，由於指揮不當﹑士兵及軍備損失﹑天氣惡劣及烏軍負隅頑抗，導致俄軍在頓巴斯停滯不前。

英國廣播公司（BBC）引述分析員報稱，普京今次言論或是警告烏克蘭的盟友，不要試圖軍事上插手烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培