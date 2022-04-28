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【內地疫情】中石化：疫情管控措施抑制成品油需求　轉售LNG是市場行為、未來會減少現貨採購

股市 10:35 2022/04/28

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【內地疫情】中石化：疫情管控措施抑制成品油需求　轉售LNG是市場行為、未來會減少現貨採購

內地疫情反彈，中石化 （00386） 指，內地部分城市實施疫情管控措施，對於成品油需求有點抑制，但相信疫情過去後，需求就會有反彈，而即使成品油需求減弱時，煉油的產能利用率仍有85%。

首季產油現金成本每桶約38.8美元

中石化首季產油現金成本每桶約38.8美元，管理層稱，今年會管控好成本，相信上游油氣板塊的成本會呈下降趨勢。

集團首季天然氣價按年升15%至每立方米8.1美元，帶動天然氣產業鏈收益按年增加6億元人民幣，但LNG虧損16億元人民幣，虧損幅度較去年同期增加12億元人民幣。為控制LNG虧損，中石化表示，會在LNG採購及銷售端做更多工作，跟隨市場調整結構，並減少現貨採購，預期第二季採購量不斷減少，次季情況亦會比首季好。

中石化首季純利升逾兩成、產品價格上漲帶動收入【下一頁】

中石化首季進口480萬噸LNG，三分二為長約，管理層預期，全年進口LNG量保持平穩，天然氣需求料繼續上升，未來會跟據市場情況去增加天然氣供應量。

管理層承認，中石化有在現貨市場轉售LNG，強調轉售LNG是市場行為，集團會按照市場化及多樣化原則，開展LNG貿易。

對於首季經營活動現金流有挑戰，中石化稱，首季油價高位運行，按年高逾五成，令資金佔用大幅上升，而3月中旬內地疫情爆發，物流構成影響，造成原油及成品油庫存量上升，故現金流比去年變差，未來會通過優化庫存結構來調整庫存量。

【ET財智Talk】晉達特約：氣候峰會COP27年底展開　有哪些ESG投資主題可留意？

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港股 商品 疫情 天然氣 銷售 中國石油化工股份（00386） 採購

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