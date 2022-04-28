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【日圓滙價】日央行宣布每日買債　美元兌日圓穿130、兌港元逼6算　瑞信反料未來3個月回升至124

股市 13:47 2022/04/28

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【日圓滙價】日央行宣布每日買債　美元兌日圓撲130、兌港元逼6算　瑞信反料未來3個月回升至124

日本央行公布最新通脹、經濟增長預測，包括下調今年經濟增長預測、上調今年通脹預測，並宣布將在每個工作日進行固定利率操作，以0.25%的利率水平購買10年期日本國債，購買必要數量、無上限的日本國債。美元兌日圓匯價隨即走高，最新130.27，日內升幅達近1.3%，為2002年以來首次。每百日圓兌港元貶至6.03。

日央行將2022年財年經濟增長預測由3.8%建至2.9%，明年增長由1.1%上調至1.9%。通脹方面，日2022年財年核心通脹由預測1.1%升至1.9%，維持2023、24核心通脹預測為1.1%。

日央行調整說法，現認為物價面臨的風險傾向於上行，反映能源價格方面的不確定性，但不認為2025年前通脹率會升至2%。

安倍晉三：若日央行為遏抑日圓跌勢而加息　明顯是錯誤決定【下一頁】

日圓過去兩個月持續貶值，瑞信表示，日本擁有大量淨外國資產，而且通脹相對美國為低，故美元兌日圓合理值應在98，該行預期日圓在未來3個月及12個月會見124。現時日圓實際有效利率（REER）為1976年以來最低，而且空倉處於極端水平。

現時日本企業、銀行及機構持有的海外資產總值11萬億美元，日圓貶值變相增加海外資產收益，但同時令進口能源及食品價格上升。

自2000年以來，美元兌日圓月內升逾5%的情況出現15次，而自2012年以來，每次月內美元兌日圓升值逾5%，6個月後日本股市都會走高，尤其看好汽車、汽車零部件、醫療保健、自動化及科技零部件行業。

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