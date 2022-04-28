▲ 【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算 日央行宣布每日買債 美元兌日圓升越130、瑞信反料未來3個月回升至124

日圓弱勢加劇，日本央行早上繼續推行寬鬆貨幣政策支撐增長，宣布將在每個工作日進行固定利率操作，以0.25%的利率水平購買10年期日本國債，購買必要數量、無上限的日本國債。

美元兌日圓匯價隨即走高，最新130.96，為2002年以來首次日觸及130水平，日內升幅達近1.97%。每百日圓兌港元跌穿6算，現觸及5.992水平。

日央行同期更新通脹、經濟增長預測，包括下調今年經濟增長預測、上調今年通脹預測。2022年財年經濟增長預測由3.8%建至2.9%，明年增長由1.1%上調至1.9%。通脹方面，日2022年財年核心通脹由預測1.1%升至1.9%，維持2023、24核心通脹預測為1.1%。

日央行調整說法，現認為物價面臨的風險傾向於上行，反映能源價格方面的不確定性，但不認為2025年前通脹率會升至2%。

日圓過去兩個月持續貶值，瑞信表示，日本擁有大量淨外國資產，而且通脹相對美國為低，故美元兌日圓合理值應在98，該行預期日圓在未來3個月及12個月會見124。現時日圓實際有效利率（REER）為1976年以來最低，而且空倉處於極端水平。

現時日本企業、銀行及機構持有的海外資產總值11萬億美元，日圓貶值變相增加海外資產收益，但同時令進口能源及食品價格上升。

自2000年以來，美元兌日圓月內升逾5%的情況出現15次，而自2012年以來，每次月內美元兌日圓升值逾5%，6個月後日本股市都會走高，尤其看好汽車、汽車零部件、醫療保健、自動化及科技零部件行業。

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