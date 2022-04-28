▲ 【內房危機】中梁控股撤銷派付2021年中期股息每股18.4港分 另進行5月及7月到期優先票據交換要約

中梁控股 （02772） 表示，由於中國房地產面臨的持續不確定性、持續波動的市況以及新冠肺炎疫情的持續影響，為保留更多現金維持流動性去應對目前的市場困境，以及為達致更佳營運資金管理，經審慎考慮，董事會已決議撤銷派付2021年中期股息每股18.4港分，料可保留6.59億港元。

此前今年1月，公司已延遲2021年中期股息預期派付，至8月31日或前後交付。中梁控股現升5.2%，報2.21元。

與此同時，集團有即將到期優先票據進行交換要約及同意徵求，包括5月到期的8.5%優先票據、7月到期的9.5%優先票據交換要約及同意徵求，以及有關 2023年4月到期的12%優先票據的同意徵求。

根據交換要約及同意徵求備忘錄所載條款及在其條件規限，集團就至少2.6億美元或2022年5月票據未償還本金額的90%及3.96億美元或2022年7月票據未償還本金額的90%，連同2022年5月最低接納金額開始交換要約，並徵求合資格持有人同意對規管交換票據的契約的若干建議修訂。交換要約及同意徵求的目的為改善公司的整體財務狀況、延長債務到期情況、加強資產負債表及改善現金流量管理。現有票據將交換為公司將予發行於2023年12月到期的美元優先票據與2023年4月到期的美元優先票據 。

交換票據的交換要約及同意徵求於4月28日開始，並將於倫敦時間5月10日下午4時正屆滿。倘交換要約及同意徵求或同意徵求未能成功完成，公司可能無法於到期時悉數贖回交換票據。

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編輯：姚卓然