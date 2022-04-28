五大方向看中國疫情防控與國家經濟支持政策成效

中國正從多個領域加強政策支援，以應對2020年年初以來經濟面臨的最大挑戰。不過，嚴格的疫情防控措施限制了民眾流動，加上封控措施引發的不明朗因素影響到經營預期，我們對刺激措施現時能大力提振經濟的說法有所保留。

當前，我們需要更清楚瞭解疫情發展以及應對疫情政策。疫情防控限制下，封控成本不斷上升，刺激政策的效力減弱，這些均加大了中國為擺脫疫情而準備替代方向的緊迫性。我們綜合了國家統計局、中國央行、財政部、中國房地產業協會，以及彭博經濟研究的數據，從五大方向重點分析疫情開始以來的政策路徑。

增長下滑

從工業增加值和服務業產值來衡量，疫情惡化及收緊地方封控措施已開始損害3月份經濟活動。隨著上海封控造成的影響逐漸浮現，短期內經濟增長的阻力或進一步惡化。

貨幣政策

在信貸和流動性方面，中國明顯加大了支持力度。中國央行4月份下調銀行存款準備金率25個基點，導致銀行間利率降至近兩年來的低位。繼1月調降後，我們預計央行將於5月份或6月份再度下調關鍵利率。

財政政策

政府於第一季度的前期支出推動了基礎設施投資大幅反彈。今年前四個月，已發行的地方政府專項債已超過全年額度（3.65萬億元人民幣）的三分之一。

房地產市場

進一步放寬置業相關政策，尚未令市場信心徹底改變。疫情防控限制和不明朗因素正在抑制銷售和投資活動。3月份新建住宅價格錄得連續七個月按月下滑，而住宅銷售按年跌幅擴大至23%。在今年前兩個月短暫反彈後，房地產投資在3月份又恢復了按年萎縮。

科技與能源

自3月份科技股大跌後，4月份科技股尚未出現明顯反彈。截至4月20日，恒生科技指數和納斯達克中國金龍指數自年初以來錄得的跌幅仍超過20%。對能源使用的限制似乎依然保持寬鬆，即使在整體工業生產下降的情況下，3月份高耗能行業生產基本穩定。

作者︰彭博經濟研究經濟學家朱懌