▲ 【美企業績】Paypal首季經調整淨利潤跌29% 下調全年盈利預測

網上支付系統營運商Paypal（美：PYPL）公布首季業績，按固定匯率計，營收增長8%至64.8億美元，淨利潤跌54%至5.09億美元，經調整淨利潤跌29%至10.32億美元。PayPal盤後升約4%，報85.89美元。

期內，集團處理交易金額按年升15%至3230億元；轉賬應用程式Venmo處理交易金額按年升12%至578億元。而ebay收入增長15%，較去年同期增長38%為低，並剔除於收入之中。

集團首季共有240萬個淨新增活躍用戶，令總活躍用戶增至4.29億名，按年升9%。

PayPal估計第2季淨收入按年增約9%，剔除ebay後增約14%。經調整每股盈利為0.86美元，去年同期為1.15美元。

集團大幅向下修訂全年利潤預測，預示集團擔憂高通脹及俄烏衝突，對電商平台業務構成衝擊。集團料今年收入增長約15至17%，淨利潤升約11%至13%，剔除ebay後料升15%至17%。每股經調整盈利介乎3.81至3.93美元，原先為4.65至4.75元。

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編輯：姚卓然