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【港股市況】恒生指數早段升逾百點　阿里巴巴升逾3%、美團轉跌（不斷更新）

股市 10:02 2022/04/28

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港股市況不斷更新

美股周三反覆回升，港股今早承接高開逾百點。恒生指數開報20118點，升172點。恒生科技指數升1.5%，報4041點。阿里巴巴 （09988） 升4%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：01】國際油價微升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油分別隨市升近2%。

【09：59】【紙廠漲價】內地12家漿系紙廠5月漲價　晨鳴紙業現升2.5%

【09：57】比亞迪電子 （00285） 第一季純利1.8億元人民幣，按年跌77.7%，股價績後逆市跌逾1%，低見14.78元。

【業績｜手機零件股】比亞迪電子首季純利1.8億元人幣　按年勁跌約78%

【09：54】恒指早段升逾百點，報20081點，升135點；科指升0.6%，報4005點。

【09：52】金沙 （01928） 績後逆市跌逾1%；銀娛 （00027） 跌0.2%。另外，永利 （01128） 跌0.8%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾1%；新濠 （00200） 跌0.5%。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 升逾3%；京東 （09618） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 轉跌0.7%；小米 （01810） 跌0.4%。

【09：48】中梁 （02772） 升逾4%，高見2.21元。

【內房危機】中梁控股撤銷派付2021年中期股息每股18.4港分　另進行5月及7月到期優先票據交換要約

【09：45】山東新華製藥 （00719） 復牌股價跌近7%，低見6.02元。

【09：43】中石化 （00386） 績後升逾1%，早段高見3.88元。 中石化首季純利按年升24.5%，至226.05億元人民幣。

【業績｜石油股】中石化首季純利升逾兩成　產品價格上漲帶動收入

【09：40】煤炭股造好，神華 （01088） 首季純利約198億元人民幣，按年升約67%，股價升半成；中煤 （01898） 升4%；兗礦能源 （01171） 升逾2%。

【09：39】稀美資源 （09936） 最新反彈1倍，高見2.25元，成交3366萬元。

【09：34】滙豐 （00005） 未止跌，股價逆市續軟跌0.6%；恒生 （00011） 則升0.4%，高見140.8元。

【09：31】稀美資源 （09936） 昨急瀉後，今早反彈六成，高見1.76元。

【09：26】【內險股】中國人壽平開　首季純利按年少近47%、新業務價值降14%

【09：25】比亞迪 （01211） 績後高開逾1%。比亞迪季度純利8.08億元人民幣，按年增長240.59%。

【業績｜汽車股】比亞迪開市升逾1%　首季多賺2.4倍至8.08億人幣、新能源汽車行業增長帶動營收

【09：21】恒生指數開報20118點，升172點。恒生科技指數升1.5%，報4041點。阿里巴巴 （09988） 升4%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【09：13】期指開報20049點，升122點。

【08：51】恒指黑期升約152點，報20124點；道指期貨升67點，報33369點。

【08：37】【業績│濠賭股】金沙首季經調整物業EBITDA轉虧損為1100萬美元　淨虧損增至3.36億美元

【08：22】【新股IPO】東原仁知服務2352每股定價11.9元　一手中籤率為17.85%、抽6手穩獲一手

【07：58】【中美角力】美國再將中國列入特別301優先觀察名單　質疑中國保護知識產權執法成效

【07：45】港股ADR收報20009點，升63點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.77元，較港收市價低0.33元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報334.51元，較港收市價低0.29元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.63元，較港收市價高2.08元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股科技股季績期展開，美股周三反覆回升，道指最多升457點，惟尾市升幅明顯收窄，納指回軟。道指收市升61點，報33302點；標指升8點，報4183點；納指則跌1點，報12488點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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