【港股市況】恒生指數早段升逾百點　阿里巴巴升逾3%、美團轉跌（不斷更新）

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【日圓滙價】瑞信：日圓空倉處於極端水水平 料未來3個月回升至124
美股周三反覆回升，港股今早承接高開逾百點。恒生指數開報20118點，升172點。恒生科技指數升1.5%，報4041點。阿里巴巴 （09988） 升4%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【10：01】國際油價微升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油分別隨市升近2%。
【09：59】【紙廠漲價】內地12家漿系紙廠5月漲價 晨鳴紙業現升2.5%
【09：57】比亞迪電子 （00285） 第一季純利1.8億元人民幣，按年跌77.7%，股價績後逆市跌逾1%，低見14.78元。
【業績｜手機零件股】比亞迪電子首季純利1.8億元人幣 按年勁跌約78%
【09：54】恒指早段升逾百點，報20081點，升135點；科指升0.6%，報4005點。
【09：52】金沙 （01928） 績後逆市跌逾1%；銀娛 （00027） 跌0.2%。另外，永利 （01128） 跌0.8%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾1%；新濠 （00200） 跌0.5%。
【09：50】阿里巴巴 （09988） 升逾3%；京東 （09618） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 轉跌0.7%；小米 （01810） 跌0.4%。
【09：48】中梁 （02772） 升逾4%，高見2.21元。
【內房危機】中梁控股撤銷派付2021年中期股息每股18.4港分 另進行5月及7月到期優先票據交換要約
【09：45】山東新華製藥 （00719） 復牌股價跌近7%，低見6.02元。
【09：43】中石化 （00386） 績後升逾1%，早段高見3.88元。 中石化首季純利按年升24.5%，至226.05億元人民幣。
【業績｜石油股】中石化首季純利升逾兩成 產品價格上漲帶動收入
【09：40】煤炭股造好，神華 （01088） 首季純利約198億元人民幣，按年升約67%，股價升半成；中煤 （01898） 升4%；兗礦能源 （01171） 升逾2%。
【09：39】稀美資源 （09936） 最新反彈1倍，高見2.25元，成交3366萬元。
【09：34】滙豐 （00005） 未止跌，股價逆市續軟跌0.6%；恒生 （00011） 則升0.4%，高見140.8元。
【09：31】稀美資源 （09936） 昨急瀉後，今早反彈六成，高見1.76元。
【09：26】【內險股】中國人壽平開 首季純利按年少近47%、新業務價值降14%
【09：25】比亞迪 （01211） 績後高開逾1%。比亞迪季度純利8.08億元人民幣，按年增長240.59%。
【業績｜汽車股】比亞迪開市升逾1% 首季多賺2.4倍至8.08億人幣、新能源汽車行業增長帶動營收
【09：21】恒生指數開報20118點，升172點。恒生科技指數升1.5%，報4041點。阿里巴巴 （09988） 升4%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【09：13】期指開報20049點，升122點。
【08：51】恒指黑期升約152點，報20124點；道指期貨升67點，報33369點。
【08：37】【業績│濠賭股】金沙首季經調整物業EBITDA轉虧損為1100萬美元 淨虧損增至3.36億美元
【08：22】【新股IPO】東原仁知服務2352每股定價11.9元 一手中籤率為17.85%、抽6手穩獲一手
【07：58】【中美角力】美國再將中國列入特別301優先觀察名單 質疑中國保護知識產權執法成效
【07：45】港股ADR收報20009點，升63點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.77元，較港收市價低0.33元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報334.51元，較港收市價低0.29元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.63元，較港收市價高2.08元或2.5%。
【07：30】美股科技股季績期展開，美股周三反覆回升，道指最多升457點，惟尾市升幅明顯收窄，納指回軟。道指收市升61點，報33302點；標指升8點，報4183點；納指則跌1點，報12488點。
責任編輯︰梁浩碩