【恒指夜期+ADR】走資憂慮持續 夜期跌247點（不斷更新）

重磅藍籌股ADR平均約跌2%，或反映資金一藍子沽貨情況，港滙最新報7.8466港元水平，夜期跌247點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.93 -1.9% 美團ADR 145.60 -2.2% 騰訊ADR 333.64 -1.8% 阿里巴巴美股 86.51 -2.0%

五一黃金周將至，北水今日起至下周三（5月4日）暫停，港股成交亦略為收縮。港股期結日升逾300點，收企二萬關，至夜期時段，跌51點。

港股今早承接美股高開172點，其後在阿里巴巴 （09988） 下，大市走勢反覆向上，恒生指數收報20276點，升329點，成交1057.5億元。恒生科技指數升2.2%，報4066點。阿里巴巴、京東 （09618） 升逾4%；渣打 （02888） 績後升一成；煤炭股炒上，神華 （01088） 升逾8%；中煤能源 （01898） 升逾10%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【港元滙率】金管局：不排除今年觸7.85弱方兌換保證次數比上次美國加息周期多

即市走勢︰

【22：18】夜期跌247點。

【16：10】恒生指數收報20276點，升329點，收企二萬關，成交1057.5億元。恒生科技指數升2.2%，報4066點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升逾4%；渣打 （02888） 績後升一成；煤炭股炒上，神華 （01088） 升逾8%；中煤能源 （01898） 升逾10%。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

【18：49】恒指夜期跌51點，報20123點，低水153點。

【16：00】恒生指數U盤前升291點，報20238點。

【15：58】【煤炭股】財政部：5月起實施煤炭零進口税率 煤炭股大漲、伊泰煤炭彈近15%

【15：41】遠東酒店 （00037） 升尾市升近22%，高見1.01元。

【15：39】中海油 （00883） 尾市升4%，高見10.9元。

【15：35】工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升2%；建行 （00939） 升近2%。

【15：25】康希諾生物 （06185） 逆市跌逾4%，破底低見75.2元。

【15：13】港股尾市升幅擴大至近300點，報20228點，升282點。

【15：10】【內房危機】恒大據指五一黃金周10天完成10億元人幣銷售任務

【15：04】金山軟件 （03888） 升逾6%，高見22.65元。

【15：01】上證全日升0.6%；深證跌0.2%；創業板指跌1.8%。

【15：00】【互聯網監管】福建省消委會約談7家電商平台並督促整改 美團倒跌0.6%、阿里巴巴則升4%

【14：56】中海油 （00883） 績前造好，升逾3%，高見10.84元。

【14：53】神華 （01088） 升幅擴大至近9%，高見26.15元；中煤 （01898） 升逾9%，高見6.85元；兗礦能源 （01171） 升逾5%，高見22.7元。

【14：44】阿里巴巴 （09988） 午後升幅一度收窄至2%，低見86.3元，最新回升至4%，報88元，帶動大市升逾200點，報20170點升224點；科指升0.8%，報4013點。

【14：41】阜博 （03738） 中途停牌，停牌前報3.87元，跌6.5%，成交1402.8萬元。

【14：26】港府周六起禁電子煙，加上控股股東擬沽最多3.5%股權，思摩爾 （06969） 午後跌幅進一步擴大至逾17%，低見14.4元，成交3.7億元。

【14：18】【內房危機】融創中國據指未就2024年到期美元債交付利息 為本月第3隻債券進入30天的寬限期

【14：12】金沙 （01928） 績後跌幅擴大至逾3%，低見16.58元。

【14：09】美團 （03690） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.8%，大市一度回落至二萬點樓下，最新報20047點，升101點。

【13：40】大市升幅收窄至約49點，報19995點。

【13：16】稀美資源 （09936） 反彈幅度擴大至1.8倍，高見3.1元，成交9532萬元。

【13：13】思摩爾 （06969） 午後跌幅擴大至15%，低見14.82元。中煙 （06055） 升近4%；華寶 （00336） 升逾1%；中國波頓 （03318） 跌逾1%。

【13：11】大市升幅收窄至約140點，報20086點。

【13：07】阿里巴巴 （09988） 午後升逾3%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌0.3%。

【13：01】渣打 （02888） 績後抽升11%，高見53.8元。

【13：00】港股午後初段升約215點，報20162點；科指升0.5%，報3998點。

【12：41】【新股IPO】菜鳥旗下供應鏈解決方案商德威De Well 申港上市 擬集資31億

【12：36】【資源股】五礦資源未能與秘魯當地抗議者達成協議、驅散中有人受傷 Las Bambas仍然停產

【12：23】【業績｜銀行股】渣打除稅前基本溢利升5%至15億元 本港財富管理業務收入倒退26%

【12：00】恒生指數半日升243點，報20190點，成交567億元。恒生科技指數升0.7%，報4007點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；京東 （09618） 升逾2%；煤炭股造好，神華 （01088） 升6%。

【11：48】【數據中心】萬國數據升1% 伙楊忠禮電力建8座數據中心、最快2024年落成

【11：41】恒指中午收市前升約220點；科指升0.5%。

【11：35】內地股市個別發展，上證半日升0.3%；深證跌0.3%；創業板指跌1.4%。

【11：27】金沙 （01928） 績後跌近2%，低見16.84元。

【大行報告】券商料疫情反彈礙金沙高端中場業務 高盛料5月濠賭日均博彩收益只有1億澳門元、削金沙目標價

【11：23】港股曾升逾300點，見20286點，最新升勢略為回順，恒指升約220點，報20166點；科指升0.6%，報4006點。

【11：15】【業績｜煤炭股】神華抽升7% 首季淨利潤升67%至198億元人幣

【11：11】中海油 （00883） 績前升3%，高見10.78元。

【11：10】創維 （00751） 首季純利約6900萬元人民幣，按年下跌59.4%，股價績後升6%，高見4.09元。

【11：05】招行 （03968） 升幅擴大至逾6%，高見47.3元。

【10：52】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾4%，高見88.5元，帶領大市升近300點。

【10：50】神華 （01088） 升逾7%；中煤 （01898） 升逾8%；兗礦能源 （01171） 升逾6%。中國煤炭運銷協會發布倡議書，進一步推進優質產能釋放和有序生產，認真落實煤炭中長期合同簽訂履約要求，確保煤炭價格在合理區間運行。

【10：45】阿里巴巴 （09988） 升近4%；京東 （09618） 升逾3%； 騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 升0.2%；小米 （01810） 升0.5%。

【10：42】大市升幅擴大至逾200點，恒指最新報20170點，升224點；科指升0.8%，報4014點。

【10：36】【內地疫情】中石化：疫情管控措施抑制成品油需求 轉售LNG是市場行為、未來會減少現貨採購

【10：31】【電子煙】思摩爾股價挫6% 其控股股東億緯鋰能擬一年內大手減持

【10：29】創夢天地 （01119） 再彈21%，股價高見3.51元。

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【10：20】天譽置業 （00059） 公布，獲悉本月22日股價大跌，控股股東兼執行董事余斌透過孖展股票帳戶所擁約3.23億股被證券公司在公開市場強制出售，天譽置業復牌跌逾4%，破底低見0.079元，成交2251萬元。

【10：10】美團 （03690） 最新跌逾1%，低見144.8元；騰訊 （00700） 亦轉跌0.2%，低見333.4元。

【10：09】思摩爾 （06969） 公布獲惠州億緯鋰能通知將於獲得股東批准起一年內，通過大手交易減少該集團最多3.5%股權，即約2.1億股，思摩爾股價逆市跌半成，低見16.54元。

【10：06】滙豐 （00005） 最新止跌反彈逾1%，高見48.75元。

【10：01】國際油價微升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油分別隨市升近2%。

【09：59】【紙廠漲價】內地12家漿系紙廠5月漲價 晨鳴紙業現升2.5%

【09：57】比亞迪電子 （00285） 第一季純利1.8億元人民幣，按年跌77.7%，股價績後逆市跌逾1%，低見14.78元。

【業績｜手機零件股】比亞迪電子首季純利1.8億元人幣 按年勁跌約78%

【09：54】恒指早段升逾百點，報20081點，升135點；科指升0.6%，報4005點。

【09：52】金沙 （01928） 績後逆市跌逾1%；銀娛 （00027） 跌0.2%。另外，永利 （01128） 跌0.8%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾1%；新濠 （00200） 跌0.5%。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 升逾3%；京東 （09618） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 轉跌0.7%；小米 （01810） 跌0.4%。

【09：48】中梁 （02772） 升逾4%，高見2.21元。

【內房危機】中梁控股撤銷派付2021年中期股息每股18.4港分 另進行5月及7月到期優先票據交換要約

【09：45】山東新華製藥 （00719） 復牌股價跌近7%，低見6.02元。

【09：43】中石化 （00386） 績後升逾1%，早段高見3.88元。 中石化首季純利按年升24.5%，至226.05億元人民幣。

【業績｜石油股】中石化首季純利升逾兩成 產品價格上漲帶動收入

【09：40】煤炭股造好，神華 （01088） 首季純利約198億元人民幣，按年升約67%，股價升半成；中煤 （01898） 升4%；兗礦能源 （01171） 升逾2%。

【09：39】稀美資源 （09936） 最新反彈1倍，高見2.25元，成交3366萬元。

【09：34】滙豐 （00005） 未止跌，股價逆市續軟跌0.6%；恒生 （00011） 則升0.4%，高見140.8元。

【09：31】稀美資源 （09936） 昨急瀉後，今早反彈六成，高見1.76元。

【09：26】【內險股】中國人壽平開 首季純利按年少近47%、新業務價值降14%

【09：25】比亞迪 （01211） 績後高開逾1%。比亞迪季度純利8.08億元人民幣，按年增長240.59%。

【業績｜汽車股】比亞迪開市升逾1% 首季多賺2.4倍至8.08億人幣、新能源汽車行業增長帶動營收

【09：21】恒生指數開報20118點，升172點。恒生科技指數升1.5%，報4041點。阿里巴巴 （09988） 升4%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【09：13】期指開報20049點，升122點。

【08：51】恒指黑期升約152點，報20124點；道指期貨升67點，報33369點。

【08：37】【業績│濠賭股】金沙首季經調整物業EBITDA轉虧損為1100萬美元 淨虧損增至3.36億美元

【08：22】【新股IPO】東原仁知服務2352每股定價11.9元 一手中籤率為17.85%、抽6手穩獲一手

【07：58】【中美角力】美國再將中國列入特別301優先觀察名單 質疑中國保護知識產權執法成效

【07：45】港股ADR收報20009點，升63點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.77元，較港收市價低0.33元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報334.51元，較港收市價低0.29元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.63元，較港收市價高2.08元或2.5%。

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【07：30】美股科技股季績期展開，美股周三反覆回升，道指最多升457點，惟尾市升幅明顯收窄，納指回軟。道指收市升61點，報33302點；標指升8點，報4183點；納指則跌1點，報12488點。

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責任編輯︰梁浩碩