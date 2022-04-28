【業績│濠賭股】金沙首季經調整物業EBITDA轉虧損為1100萬美元　淨虧損增至3.36億美元

▲ 【業績│濠賭股】金沙首季經調整物業EBITDA轉虧損為1100萬美元`

金沙中國 （01928） 公布，金沙首季淨收益總額按年跌29%至5.47億美元，淨虧損按年擴闊，由去年同期的2.13億美元增加57.7%至3.36億美元。經調整物業EBITDA轉虧損為1100萬美元，相對去年同期經調整物業EBITDA為1億美元。

第一季的資本開支合共為1.37億美元，包括於澳門8400萬美元的建造、發展及維修活動。

金沙控股股東LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，旅行限制繼續抑制季度訪客量及其於澳門及新加坡的財務業績。盡管澳門季度業績受到中國加強旅行限制的影響，但在限制放寬期間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健。

Robert Glen Goldstein稱，澳門倫敦人的具規模投資即將完成。隨著市場復甦，澳門四季酒店及澳門倫敦人將為高端及中場客戶分部提供增長機遇。

隨著限制放寬及旅遊觀光業復甦，Robert Glen Goldstein指對其將於未來在澳門及新加坡均重拾強勁的正現金流量充滿信心。

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責任編輯︰梁浩碩