【新股IPO】東原仁知服務2352每股定價11.9元　一手中籤率為17.85%、抽6手穩獲一手

▲ 【新股IPO】東原仁知服務2352定價11.9元 一手中籤率為17.85%、抽6手穩獲一手

東原仁知服務 （02352） 定價每股11.90港元，一手中籤率為17.85%，抽6手（1200股）可穩獲一手，集資淨額約為1.3億元，公司將於明日掛牌上市。

香港公開發售部分，合共接獲4,379份有效申請，認購合共7,252,600股香港發售股份，超額認購約3.35倍。國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲輕微超額認購，超額認購約0.56倍。

公司擬將所得款項淨額約65%將用於透過戰略投資、合作及收購擴大本集團的 物業組合及業務規模；約16.5%將用於提高服務質素並沿著物業管理的價值鏈擴展服務範圍，以提高客戶滿意度和忠誠度，並滿足客戶的差異化需求。

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編輯：姚卓然