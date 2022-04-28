  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 08:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】東原仁知服務2352每股定價11.9元　一手中籤率為17.85%、抽6手穩獲一手

新股IPO 08:20 2022/04/28

分享：

分享：

【新股IPO】東原仁知服務2352定價11.9元　一手中籤率為17.85%、抽6手穩獲一手

東原仁知服務 （02352） 定價每股11.90港元，一手中籤率為17.85%，抽6手（1200股）可穩獲一手，集資淨額約為1.3億元，公司將於明日掛牌上市。

香港公開發售部分，合共接獲4,379份有效申請，認購合共7,252,600股香港發售股份，超額認購約3.35倍。國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲輕微超額認購，超額認購約0.56倍。

公司擬將所得款項淨額約65%將用於透過戰略投資、合作及收購擴大本集團的 物業組合及業務規模；約16.5%將用於提高服務質素並沿著物業管理的價值鏈擴展服務範圍，以提高客戶滿意度和忠誠度，並滿足客戶的差異化需求。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】東原仁知服務2352傳擬以11.9元招股價範圍下限定價

【新股IPO】市況動盪SPAC部署不同　阿里前高層牽頭Vision Deal傳本周闖關、鼎珮Vivere 傳暫停推進

【新股IPO】快狗打車提交上市申請　連續4年虧損、香港市佔逾半

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
港股 內地物業 物業管理 東原仁知服務（02352） IPO

上一篇文章

【業績│濠賭股】金沙首季經調整物業EBITDA轉虧損為1100萬美元　淨虧損增至3.36億美元

下一篇文章

【美企業績】高通季績、指引均勝預期　股價盤後升逾6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升75點 阿里美股發力（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升75點 阿里美股發力（不斷更新）
【美股收市】 美滙曾越103 道指升幅收窄至61點 納指回軟
【美股收市】 美滙曾越103 道指升幅收窄至61點 納指回軟
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【開市9點半】聚焦季績港交所、中石化今放榜　綠債熱爆未撐港滙
【開市9點半】聚焦季績港交所、中石化今放榜　綠債熱爆未撐港滙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款