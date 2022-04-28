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【fb業績】Meta用戶恢復增長、盤前升近17%　券商下調目標價　朱克伯格預告放慢投資、元宇宙收入僅佔2.5%

股市 18:32 2022/04/28

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【fb業績】Meta用戶恢復增長、盤前升近17%　券商下調目標價　朱克伯格預告放慢投資、元宇宙收入僅佔2.5%

社交平台Facebook、Instagram母企Meta（美︰FB）去年第四季每日活躍用戶（DAU）自有公布以來首次下跌，觸發Meta股價年初高位累跌5成。Meta美國時間周三公布今年第一季業績，每日活躍用戶按季回升3000萬至19.6億戶，也勝於市場估計的19.5億戶，月活躍用戶（MAU）則為29.4億戶，低於預期的29.7億戶。

Meta用戶止跌回升且勝預期，即使公司財務表現好壞參半，Meta盤後曾急升兩成，盤前略為收窄，但仍升16%，報204.05美元。

高盛下調目標價至300美元 對未來預測設下更保守假設

惟高盛分析師Eric Sheridan將Meta目標價由355美元下調至300美元，但認為與當前水平相比，該股的風險/回報比例偏向正面。

Sheridan指出，Meta 正在重建投資者對中及長期表現的信心，並料Meta 會利用下半年收入重新加速作為改善股票表現潛在方法。高盛稱，未來五年預測期內，對Meta 的收入增長和利潤率節奏採取更為保守的方式，以在產品過渡時期重新設下一個更保守的假設。

券商Piper Sandler下調Meta 目標價 但管理層言論有助投資者建立信心

但券商Piper Sandler則將Meta目標價240美元下調至230美元，維持中性評級。Piper Sandler科技分析師Thomas Champion 認為，Meta 上季業績與預期相若，EBITDA表現好過預期。

Piper Sandler報告提到，管理層在電話會議描述監管方面的發展、向短片平台Reels 的過渡、與TikTok 的競爭以及俄羅斯影響，認為管理層言論有助投資者建立信心。

 

Meta收入增長10億　僅2.5%收入來自元宇宙

財務表現上，Meta今年首季收入增長7%至279.1億美元，低於預期的282億美元，增長創10年以來最慢；每股收益2.72美元，勝市場預期的2.56美元；每用戶平均收入（ARPU） 9.54美元，高於預期的9.50美元。

即使Meta去年改名擬強攻「元宇宙（metaverse）」，相關直接收入仍不及現有應用程式表現，由廣告收入主導的應用程式業務佔Meta季度收入的97.5%，剩下的6.95億美元收入則來自Reality Labs。Reality Labs主力銷售Quest VR硬件，今年首季虧損約30億美元。

Meta預計第二季度的收入為280億至300億美元，低於預期的306億美元。Meta表示，指引考慮首季的持續趨勢，預測反映包括烏克蘭戰爭的因素。

朱克伯格：Meta放慢投資　元宇宙部門也受影響

Meta 行政總裁朱克伯格表示，因應現時生意增長情況，公司會減慢部分投資步伐，並將今年支出預算下調30億美元，部分長期投資如人工智能、Reality Labs都會受影響。他過去強調，會持續數年投資數以十億美元建立元宇宙生態。

他解釋，Meta正加大短影片Reels 角色，而Reels 較現有服務帶來較少廣告收入。

Alphabet純利按季跌兩成，擬斥700億美元回購，盤後表現可見【下一頁】

晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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責任編輯︰梁浩碩

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