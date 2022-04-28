  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 08:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【fb業績】Meta季度每股收益勝預期、日活躍用戶恢復增長　股價盤後升近兩成

股市 07:45 2022/04/28

分享：

分享：

【fb業績】Meta季度每股收益勝預期、日活躍用戶恢復增長　股價盤後升近兩成

Facebook母企Meta（美︰FB）公布季度業績。Meta季度收入增長7%至279.1億美元，低於預期的282億美元，增長創10年以來最慢，每股收益2.72美元，勝市場預期的2.56美元。Meta盤後造好，股價升近兩成，報208.3美元。

期內，Meta日活躍用戶（DAU）19.6億，扭轉之前一季的下跌，亦高於預期的19.5億，至於月活躍用戶（MAU）則為29.4億，低於預期的29.7億。每用戶平均收入（ARPU） 9.54美元，高於預期的9.50美元。

包括Instagram及WhatsApp的應用程序佔季度收入的97.5%，剩下的6.95 億美元收入則來自 Reality Labs。

Meta預計第二季度的收入為280億至300億美元，低於預期的306億美元。Meta表示，指引考慮首季的持續趨勢，預測反映包括烏克蘭戰爭的因素。

截至收市，Meta股價收報174.95美元，跌3.3%，全年累跌近50%。

【Google業績】Alphabet純利按季跌兩成　另斥700億美元回購、盤後仍一度跌逾6%

責任編輯︰梁浩碩

美股 Facebook（美：FB） Facebook WhatsApp Instagram

上一篇文章

【中美角力】美國再將中國列入特別301優先觀察名單　質疑中國保護知識產權執法成效

下一篇文章

【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】聚焦季績港交所、中石化今放榜　綠債熱爆未撐港滙
【開市9點半】聚焦季績港交所、中石化今放榜　綠債熱爆未撐港滙
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升75點 阿里美股發力（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升75點 阿里美股發力（不斷更新）
【美股收市】 美滙曾越103 道指升幅收窄至61點 納指回軟
【美股收市】 美滙曾越103 道指升幅收窄至61點 納指回軟
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款