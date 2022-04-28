▲ 【fb業績】Meta季度每股收益勝預期、日活躍用戶恢復增長 股價盤後升近兩成

Facebook母企Meta（美︰FB）公布季度業績。Meta季度收入增長7%至279.1億美元，低於預期的282億美元，增長創10年以來最慢，每股收益2.72美元，勝市場預期的2.56美元。Meta盤後造好，股價升近兩成，報208.3美元。

期內，Meta日活躍用戶（DAU）19.6億，扭轉之前一季的下跌，亦高於預期的19.5億，至於月活躍用戶（MAU）則為29.4億，低於預期的29.7億。每用戶平均收入（ARPU） 9.54美元，高於預期的9.50美元。

包括Instagram及WhatsApp的應用程序佔季度收入的97.5%，剩下的6.95 億美元收入則來自 Reality Labs。

Meta預計第二季度的收入為280億至300億美元，低於預期的306億美元。Meta表示，指引考慮首季的持續趨勢，預測反映包括烏克蘭戰爭的因素。

截至收市，Meta股價收報174.95美元，跌3.3%，全年累跌近50%。

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責任編輯︰梁浩碩