【ET財經早點1分鐘】Meta業績比預期好股價盤後升兩成 恒指夜期升75點中概股指數升5%

Meta公布首季業績，收入遜市場預期，按年增長百分之7至279億美元。不過，每股盈利2.72美元，按年跌近兩成，但仍超出市場預期，帶動盤後股價一度升近兩成。

Meta旗下Facebook每個廣告價格平均跌百分之8，每日活躍用戶19.6億戶，按年增長百分之4. CFO預期第二季收入280至300億美元，輕微低於市場預期。

道指升61點 聚焦今晚首季GDP

美國今晚公布首季GDP初值，預計年率化增長僅百分之1，較去年第四季百分之6.9的增速大幅放慢。

市場預期因為庫存增幅放緩，未必反映消費和企業需求減弱，數據細項將顯示經濟是否強勁。

美股在滙市波動下，道瓊斯指數反覆靠穩，最多曾升近460點，尾市升幅收窄，收市報33301點，升61點；納斯達克指數微跌1點，收報12488點；標準普爾500指數收市報4183點，升8點。

美滙指數接近103關口徘徊。

恒指夜期升75點 中概股指數升5%

中概股指數急彈半成，恒指夜期升75點，重上2萬關。阿里巴巴 （09988） 美股及美團 （03690） ADR表現最佳，高港股收市價超過百分之2.

*晉達特約：投資機遇「碳」中尋*