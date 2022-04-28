【開市9點半】比亞迪首季多賺2.4倍 國壽純利逾151億元人幣

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港股業績高峰期，昨日業績股以比亞迪 （01211） 及國壽 （02628） 市值為最大，今日業績股則關注中海油 （00883） 、海爾智家 （06690） 及萬科 （02202） ，雖然不乏大業績，但不少股份僅獲市場對全年業績的預測，較少對半年，甚至季度的預測，不過，投資者仍可憑企業盈利增長幅度、企業管理層對前景的看法，業績後券商的看法，來判斷企業的好壞，以跟進投資。

這情況會有兩個影響，（1）股價較少事前已反映遜預期及勝預期的情況，投資者轉為關注宏觀及行業形勢；（2）個別股份的月度營業數據，便成為跟蹤股份業績的根據。

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港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉