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【開市9點半】比亞迪首季多賺2.4倍 國壽純利逾151億元人幣

股市 06:36 2022/04/28

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港股業績高峰期，昨日業績股以比亞迪 （01211） 及國壽 （02628） 市值為最大，今日業績股則關注中海油 （00883） 、海爾智家 （06690） 及萬科 （02202） ，雖然不乏大業績，但不少股份僅獲市場對全年業績的預測，較少對半年，甚至季度的預測，不過，投資者仍可憑企業盈利增長幅度、企業管理層對前景的看法，業績後券商的看法，來判斷企業的好壞，以跟進投資。

這情況會有兩個影響，（1）股價較少事前已反映遜預期及勝預期的情況，投資者轉為關注宏觀及行業形勢；（2）個別股份的月度營業數據，便成為跟蹤股份業績的根據。

重點新聞：

1.【業績｜汽車股】比亞迪首季多賺2.4倍至8.08億人幣　新能源汽車行業增長帶動營收

2.【內險股】中國人壽首季純利逾151億元人幣　按年少近47%　新業務價值降14%

3.【港交所業績】歐冠昇出訪內地近一個月先後訪京深穗　昨於北京見港澳辦副主任（有相）

4.【業績｜內銀股】光大銀行首季純利微升約2%　不良貸款率跌至1.24%

5.【波音業績】波音收入遜預期 虧損意外擴大

6.【美股焦點】Spotify 首季收入勝預期股價仍急挫一成　月活躍用戶按年增19%至4.22億創新高

7.【環球經濟】世界銀行：預計年內布油均價100美元　大宗商品價格高企至2024年底　全球滯脹可能性增加

8.【Archegos斬倉】創辦人Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕　去年曾累投行勁蝕百億港元

9.【新股IPO】內地供應鏈解決方案商德威De Well 申港上市　阿里菜鳥現為第二大股東

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 業績公布 萬科企業（02202） 中國海洋石油（00883） 中國人壽（02628） 比亞迪股份（01211） 海爾智家（06690）

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