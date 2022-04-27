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【呈請清盤】卓悦控股旗下公司再遭申清盤　涉未償還債務及費用共110萬

股市 23:20 2022/04/27

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【呈請清盤】卓悦控股旗下公司再遭申清盤　涉未償還債務及費用共110萬

連鎖化妝品店卓悦控股 （00653） 發公告指，旗下合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心有限公司）因未有償還債務及費用110.32萬元被申請清盤，清盤呈請將於7月13日上午9時30分於法院聆訊。

卓悦控股稱，今日獲悉呈請人朱松勝周二（26日）針對合豐隆根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例向法院提交案件編號為HCCW 135/2022的清盤呈請。

合豐隆未按判決支付110萬元 故提清盤呈請

朱松勝對合豐隆提交清盤呈請的主要理由為，合豐隆未根據他與合豐隆之間產生法律糾紛後，為呈請人朱作出判決支付110.32萬元（即未償還判決債務及費用）。

卓悦控股稱，董事會正在尋求有關呈請的法律意見。就董事會所知，目前呈請並未對公司及其附屬公司的業務及正常運營產生任何重大影響。

卓悅化粧品去年曾遭呈請清盤 最終和解

卓悅控股旗下卓悅化粧品批發中心有限公司去年曾遭入稟呈請清盤，但由於雙方已達成和解協議，法官今年1月頒令撤銷呈請清盤。當時呈請人何為鍾庚良。

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港股 卓悅 卓悅控股（00653）

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