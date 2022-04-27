【業績｜內銀股】光大銀行首季純利微升約2%　不良貸款率跌至1.24%

▲ 光大銀行首季純利微升約2%，不良貸款率跌至1.24%。

光大銀行 （06818） 公佈截至3月底止季績，期內純利升1.98%，至117.5億元（人民幣，下同），每股盈利0.19元；期內經營收入388.1億元，按年升0.03%。

按年比較，光大銀行期內利息淨收入微升0.13%至279.13億元，手續費及佣金淨收入跌2%至76.95億元。

截至3月底止，該行不良貸款餘額429.86億元，比上年底增加16.2億元；不良貸款率1.24%，較上年底跌0.01個百分點；撥備覆蓋率187.52%，較上年底升0.50個百分點。

該行首季核心一級資本充足率8.77%，按年跌0.14個百分點；一級資本充足率11.17%，按年跌0.24個百分點；資本充足率12.4%，按年降0.97個百分點。

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