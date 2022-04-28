大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份

港股大市踏入今年先後受疫情、東歐政局及中概股監管消息拖累而影響表現。大和發表中國資本市場策略報告，指出恒指市帳率及預測市盈率分別是0.82倍和9.9倍。前者正屆歷史低位，後者亦接近前年3月疫情初起時的9.3倍。不過由於多地疫情持續以及地域政經風險尚存，大和相信港股投資者仍需時間等待港股修復低估值。

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至於市場期待的中概股回流因素，大和認為由於合資格回流香港第二上市的中概股達46家，有關股份今年潛在融資需求約700億至1200億元。惟由於美國投資者未必獲批在海外市場進行中概股交易，港股流通性不及美股，因此有機會出現流通性折讓，港股由弱轉強仍需時。大和建議投資者可留意本港科技股和內地上市的硬件股，因有力抵擋上海封城的衝擊，並同時推薦14隻首選本港及內地股份。

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