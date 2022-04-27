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【新股IPO】SPAC Vision Deal HK傳將於本周闖關 集資1.3億美元

股樓投資 23:10 2022/04/27

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引述外電報道，特殊目的收購公司（SPAC）Vision Deal HK Acquisition計劃在本周尋求通過港交所上市聆訊，預期集資1.3億美元，若成功上市，將成為在港上市第二家SPAC。稍早前曾傳出Vision Deal HK Acquisition計劃集資1.5億至2億美元。

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同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

Vision Deal發起人包括阿里巴巴（09988）前執行副總裁衛哲、DealGlobe Limited、樓立樞及創富融資。根據初步招股文件顯示，Vision Deal擬關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力、從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司；聯席保薦人為花旗及海通國際。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：張以正

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特殊目的收購公司（SPAC） 集資 IPO 港股

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