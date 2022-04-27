▲ 【券商報告】大華繼顯：預計京東表現優於阿里、拼多多 看好騰訊海外遊戲業務造好

大華繼顯發表內地互聯網發展研究報告，涵蓋電商，線上遊戲，以及旅遊行業。該行指出，內地新興市場以及年輕一代客群增長，科技和電商發展進步均刺激電商業務。大華繼顯看好京東 （09618） 及騰訊 （00700） 及攜程（美：TCOM）表現。

受早前封城影響，內陸民眾為滿足日用所需，貨品銷售較上年同期增長2.9%。網上零售增長按年上升0.5%。大華繼顯稱，受惠於3P市場和內地強大物流網絡，預計京東將比阿里巴巴 （09988） 及拼多多（美：PDD）優於大市；美團 （03690） 首季收入面對挑戰，因封城限制食物運輸供應。

網絡遊戲方面，恢復遊戲審批版號能刺激網絡遊戲銷售表現，增加行業投資和研發動力，挽回投資者信心。內地自去年7月起暫停批發遊戲版號，直至本月才復批，期間內地過萬間線上游戲產業之公司倒閉。該行看好騰訊在內地電玩市場低迷下，去年底於海外市場之表現。

旅遊業方面，清零政策持續影響投資者意欲，大華繼顯認為，一旦疫情受控，內地旅遊業可完全回復至疫情前水平。該行又料，國際市場貢獻約兩成攜程收入，有助其疫情下表現，預計攜程上季收入仍有5%增長。

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