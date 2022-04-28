【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛

MIRROR風頭一時無兩，自前陣子傳出今年MIRROR將首次踏足紅館開演唱會，已經令大批鏡粉緊張起來，擔心難搶飛，尤其近年黃牛猖獗，此前姜濤於去年9月拉濶音樂會時都呼籲過粉絲不要幫襯黃牛，直言MIRROR持續有表現，今次看不到就等下次。不過偶像開騷，還要在紅館舉行，對粉絲來說絕對是一件大事，到底如何才能買到門票呢？

現在終於有機會了，隨着電訊盈科（00008）旗下新公司MakerVille成立，鏡粉們引頸以待的MIRROR官方歌迷會亦宣布即將於5月成立，並預告一系列會員福利，包括會員專享迎新禮盒，以及可訂購MIRROR演唱會門票、粉絲見面會入場券及會員專屬商品的機會。詳情稍後將於MIRROR社交平台進一步公佈。

【MIRROR演唱會】MIRROR首次紅館演唱會開10場 票價分別1280元﹅880元及480元 （多相）【見下頁】

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成軍三年，MIRROR終於可以有一個屬於自己的官方歌迷會，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江熚生（AK）表示：「很期待MIRROR官方歌迷會的正式成立，希望這個平台能進一步拉近MIRROR與所有支持我們的朋友的距離，一同邁向One and All。」

MIRROR將於7月首次踏足紅館開演唱會，並於今日（26日）正式公布詳情。《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》將舉行10場演唱會，分別由7月25日至31日﹅8月2至4日，共開10場，門票價錢分別為1280元﹅880元及480元。

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今次是MIRROR成軍3周年以來第三度開演唱會，去年在九展連開6場，惟一票難求，令不少鏡粉大失所望，未能一睹偶像台上風彩，所以當得悉MIRROR將要踏入紅館，鏡粉們已大為緊張，四出打聽有那些優先訂票贊助，期望能搶到一張門票。今次演唱會將由富衛保險贊助，MOX及Citibank優先訂票，大家記得留意稍後公布的預訂門票安排。

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記者：張以正