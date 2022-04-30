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【清酒新世界@iM網欄】輸給了天氣的酒 髙砂酒造．四

名人薈萃 08:01 2022/04/30

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髙砂酒造高峰時候曾有一款清酒名叫「一夜雫」，相信這幾年才接觸清酒的人應該對這個名字有點陌生，「一夜雫」其實已經絕種，這跟另一酒造「輕井澤」是不一様的，髙砂酒造並不是因為要關廠才停止釀造，而是輸給了天氣。

由1990年開始釀造一夜雫，直至到2016年由於地球暖化的關係導致該酒停止釀造。雖然北海道旭川地區的氣候長年寒冷，但也敵不過天氣暖化的速度，原本是在雪山上建立冰屋來釀造這款清酒的，但卻因為溫度的不穩定而改變，導致一夜雫暫停釀造。酒造為了釀造如此特別的清酒，是以旭川氣候和積雪來開發一夜雫，特別發明了「氷雪囲い」、「雪中貯蔵」和「雪氷室」的釀造方法，對於當時來說這些做法是比較新奇，所以一夜雫非常受世界各地的人的喜愛，甚至很多人認為髙砂酒造的一夜雫是雫酒之王！

 

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

雖然髙砂酒造在2016年停止釀造一夜雫，但很快在之後的2017年3月，全新的頂級品牌「旭神威」正式誕生，這是繼「一夜雫」後的新品牌，是一款經過在「氷雪囲い」、「雪中貯蔵」和「雪氷室」的釀造方法，盡最大努力還原「一夜雫」的釀造方法而成的，所以清酒的香氣都比較濃郁。這個品牌旗下的清酒包括有大吟釀和純米大吟釀，直至兩年前還推出了純米大吟釀 生酒，讓更加多的人能夠品嚐到甚至回憶起「一夜雫」的味道。酒標上旭神威的大名是由出生在北海道旭川的日本著名書法家「本田蒼風」之作，有興趣的人不妨到她的IG: hondasoufu看看她的作品，十分氣派！

    點擊圖片放大

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

 

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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