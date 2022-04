【清酒新世界@iM網欄】輸給了天氣的酒 髙砂酒造．四

髙砂酒造高峰時候曾有一款清酒名叫「一夜雫」,相信這幾年才接觸清酒的人應該對這個名字有點陌生,「一夜雫」其實已經絕種,這跟另一酒造「輕井澤」是不一様的,髙砂酒造並不是因為要關廠才停止釀造,而是輸給了天氣。

由1990年開始釀造一夜雫,直至到2016年由於地球暖化的關係導致該酒停止釀造。雖然北海道旭川地區的氣候長年寒冷,但也敵不過天氣暖化的速度,原本是在雪山上建立冰屋來釀造這款清酒的,但卻因為溫度的不穩定而改變,導致一夜雫暫停釀造。酒造為了釀造如此特別的清酒,是以旭川氣候和積雪來開發一夜雫,特別發明了「氷雪囲い」、「雪中貯蔵」和「雪氷室」的釀造方法,對於當時來說這些做法是比較新奇,所以一夜雫非常受世界各地的人的喜愛,甚至很多人認為髙砂酒造的一夜雫是雫酒之王!

雖然髙砂酒造在2016年停止釀造一夜雫,但很快在之後的2017年3月,全新的頂級品牌「旭神威」正式誕生,這是繼「一夜雫」後的新品牌,是一款經過在「氷雪囲い」、「雪中貯蔵」和「雪氷室」的釀造方法,盡最大努力還原「一夜雫」的釀造方法而成的,所以清酒的香氣都比較濃郁。這個品牌旗下的清酒包括有大吟釀和純米大吟釀,直至兩年前還推出了純米大吟釀 生酒,讓更加多的人能夠品嚐到甚至回憶起「一夜雫」的味道。酒標上旭神威的大名是由出生在北海道旭川的日本著名書法家「本田蒼風」之作,有興趣的人不妨到她的IG: hondasoufu看看她的作品,十分氣派!

地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

