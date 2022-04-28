【網店物流小幫手@iM網欄】電子商貿與物流 未來發展3大趨勢

根據eMarketer的市場研究指出，預計2023年全球電商銷售額將達到近6.2兆美元，可見電子商貿在的發展愈戰愈勇。無論是本港及全球，電商市場都正邁向更成熟的階段，面對消費者愈來愈高的要求，電商企業和各業界加緊了推動創新與科技應用，尋求更完善的解決方案，以緊貼未來新趨勢。跨行業合作、全通路系統以及跨地域物流，亦成3大重要發展路向。

1）跨行業合作

面對競爭激烈的市場，電商品牌致力完善顧客的購物體驗，以提高客戶忠誠度，也意味著企業需要投放更多的資源推動品牌前進。有別於內部建立新團隊，企業更偏向於對外建立策略夥伴網絡，透過互惠互利的合作模式，創造出更巨大的效益，達致多方面共贏。例如，電商企業可與物流公司結成可靠夥伴，運用其系統、網絡和專業團隊，獲取一站式的電商物流解決方案。如此一來，電商企業可專注於產品研發和拓展業務，物流夥伴則致力完善各物流程序。合作可讓各自專注所擅長的領域，共同為消費者打造更完整的服務體驗，有助各方快速擴展業務。

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2）全通路系统

隨着電商市場不斷演變出創新而多元的營運模式（如全渠道、多渠道、線上線下混合等），實現智慧物流比以往更加迫切和重要，將自動化技術應用到整個物流運作，包括倉儲、揀貨、包裝、配送等環節，以提升每項程序的效率。智慧物流串連了每項看似獨立的物流程序，令每個環節互相聯繫，打造成更貼近電商企業需要的全通路系統。

全通路系统能協助企業將各渠道的物流狀態統一整合，以提高他們履行訂單的能力，鞏固業務發展。透過系統，客戶可即時掌握由入貨、出貨到退貨管理的各項狀態。同步地，系統可將客戶多個銷售渠道的訂單數據統一整合（One System for Multi-Platforms），方便管理和追蹤。

3）跨地域物流

根據PayPal《2021無國界商務報告》指出，香港是全球最強勁的跨境網購市場。網購不受時地限制，跨境物流的需求愈加強勁。因此，物流公司可運用自身的物流網絡優勢，支援電商企業拓展海外市場，擴大業務版圖，例如代為處理國際運輸、出入口報關、及在地倉存物流配送等程序。同時，無論電商企業/個體戶身處何地，都可透過自動化的系統操作，遙距發出所需的物流指示，實時掌握庫存數據和狀態，全力打造物流無界限。

電商市場的發展未來將會繼續急速變化，無論是電商企業、物流業或其他相關服務的提供者，都必須具備足夠的靈活彈性，掌握用家的需求變化，不斷優化和完善自身的服務，才能在市場上走在最前。

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作者 _ 葉翠玲簡介

e+Solutions 運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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