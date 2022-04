【網店物流小幫手@iM網欄】電子商貿與物流 未來發展3大趨勢

根據eMarketer的市場研究指出,預計2023年全球電商銷售額將達到近6.2兆美元,可見電子商貿在的發展愈戰愈勇。無論是本港及全球,電商市場都正邁向更成熟的階段,面對消費者愈來愈高的要求,電商企業和各業界加緊了推動創新與科技應用,尋求更完善的解決方案,以緊貼未來新趨勢。跨行業合作、全通路系統以及跨地域物流,亦成3大重要發展路向。

1)跨行業合作

面對競爭激烈的市場,電商品牌致力完善顧客的購物體驗,以提高客戶忠誠度,也意味著企業需要投放更多的資源推動品牌前進。有別於內部建立新團隊,企業更偏向於對外建立策略夥伴網絡,透過互惠互利的合作模式,創造出更巨大的效益,達致多方面共贏。例如,電商企業可與物流公司結成可靠夥伴,運用其系統、網絡和專業團隊,獲取一站式的電商物流解決方案。如此一來,電商企業可專注於產品研發和拓展業務,物流夥伴則致力完善各物流程序。合作可讓各自專注所擅長的領域,共同為消費者打造更完整的服務體驗,有助各方快速擴展業務。

2)全通路系统

隨着電商市場不斷演變出創新而多元的營運模式(如全渠道、多渠道、線上線下混合等),實現智慧物流比以往更加迫切和重要,將自動化技術應用到整個物流運作,包括倉儲、揀貨、包裝、配送等環節,以提升每項程序的效率。智慧物流串連了每項看似獨立的物流程序,令每個環節互相聯繫,打造成更貼近電商企業需要的全通路系統。

全通路系统能協助企業將各渠道的物流狀態統一整合,以提高他們履行訂單的能力,鞏固業務發展。透過系統,客戶可即時掌握由入貨、出貨到退貨管理的各項狀態。同步地,系統可將客戶多個銷售渠道的訂單數據統一整合(One System for Multi-Platforms),方便管理和追蹤。

3)跨地域物流

根據PayPal《2021無國界商務報告》指出,香港是全球最強勁的跨境網購市場。網購不受時地限制,跨境物流的需求愈加強勁。因此,物流公司可運用自身的物流網絡優勢,支援電商企業拓展海外市場,擴大業務版圖,例如代為處理國際運輸、出入口報關、及在地倉存物流配送等程序。同時,無論電商企業/個體戶身處何地,都可透過自動化的系統操作,遙距發出所需的物流指示,實時掌握庫存數據和狀態,全力打造物流無界限。

電商市場的發展未來將會繼續急速變化,無論是電商企業、物流業或其他相關服務的提供者,都必須具備足夠的靈活彈性,掌握用家的需求變化,不斷優化和完善自身的服務,才能在市場上走在最前。

e+Solutions 運用多年電商物流經驗,為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務(包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞),協助網店快速成長。

