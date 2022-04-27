  • 28°C
香港時間 : 2022427日 (三) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】備戰飛越大嶼必練路線 大嶼山鳳凰徑全走心得分享

名人薈萃 18:38 2022/04/27

分享：

分享：

上回講到Translantau飛越大嶼賽事，除了平時跑步練多些斜路之外，如果有時間當然多些去到大嶼山練習，就能對路線更為熟習，到比賽時更有預算。很記得今年年初四徑比賽冠軍黃浩聰曾經說過，四條徑最不熟悉就是大嶼山全長約68公里的鳳凰徑，相信這亦是不少跑山友的心聲，始終其他三條徑途經不少都是市區迅步即達的地方，要訓練隨時「換好衫就行得」，但要練鳳凰徑，即使你住東涌隨時也要搭上半小時車程才可起行，更不用說住市區了。下兩星期接連有兩個長週末，不如試試挑戰鳳徑，當做給自己一課實戰練習。

小弟剛於月初試過一口氣跑完整條鳳徑，大約用了13小時完成，當然不算快，所以不敢說有甚麼貼士，但亦有一些心得可以分享一下。

近兩週天氣已明顯轉熱，中午天氣隨時上升至30度或以上，要挑戰山野路段不帶多一點水也不行，雖然沿途會經過不少士多，但也不要忽視，隨時飲水補水真的很重要。建議隨身帶備至少2至3公升的水，中間經過士多時再買，小弟當天亦總共飲了逾6公升水。

 

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

亦因為天氣熱，若早上8-9點才出發相信很快就會汗流浹背，特別是鳳徑頭30公里以上山為主，接連上大東山、鳳凰山、羌山及靈會山，基本上鳳徑最難就是這頭一半，能夠早點出發就最好。如果大家早一晚能夠早睡一點，不妨選擇搭凌晨3點船入梅窩（之前一班為凌晨12點半，之後一班為早上6時10分）。到梅窩剛剛好3點半出發，這樣既舒服之餘，若遇上好天，去到鳳凰山更可以觀賞絕美日出，賞心奪目同時為正在鳳徑全走的你打下強心針，打打氣為你加油呢！

    點擊圖片放大

在梅窩出發，頭10公里上大東山一段徐徐上山，不會一下子大幅攀升，所以不會太難，落到伯公坳再立即上鳳凰山或會感到有點吃力，但路程不算太長，有一定跑山經驗的應該能撐得住。早出發的不好之處或在於落到昂坪市集時店舖還未開，未能即時在鳳凰山後補給，接著再挑戰羌山及靈會山的確會有點倦意，因此帶備足夠糧水實在必需，此時亦應拿取準備好的食物，好好吃個早餐，為挑戰接下來的高峰做好準備。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

落到大澳，差不多完成近30公里，「大佬」已經打得七七八八。由於鳳徑不經大澳市集，如時間許可，不妨在途經的大澳梁屋村一帶休息一會，找個地方吃個餐蛋麵及買水或能量飲品進行補給，再好好享受餘下行程。

    點擊圖片放大

鳳徑下半部分上山路不多，還有很多平坦的引水道路段，因此只要捱過上半部分，要完成整段鳳徑相信已有七八成把握，如果身體沒有出現太多狀況，下半部分所須的時間估計亦會比上半部分少，但亦不要因此鬆懈，始終跑了一段距離，要上山時亦會感到吃力，例如籮箕灣上水口，以至最後十塱上大牛湖頂，在經歷多個鐘行程後，這些都不算是容易路段，緊記經過士多時盡量補給，不怕補給得多，最怕補給不足夠。

    點擊圖片放大

選擇凌晨出發的另一好處，就是不需要摸黑落山，在日落前去到梅窩吃個豐富的下午茶餐或晚餐，總比去到只能去便利店補給好，加上入黑後狗隻對頭燈會較敏感，路上要加倍小心，相反頭段沒有經過太多村落，在清晨未天光的時間亦相對安全。

最近天氣比之前熱了不少，無論如何大家都要量力而為，不要為完成而死頂全程，分段練習亦可以的，正所謂「人無事先可以做到世界冠軍」，互勉之！

全走完整條鳳凰徑，再沒有不放肆大吃大喝的理由吧！

 

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

最新專欄文章 更多

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】精選10條斜路路線 備戰飛越大嶼UTMB賽事
2022/04/20
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】精選10條斜路路線 備戰飛越大嶼UTMB賽事
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】22公里環遊南丫島 睇全港首個風力發電站
2022/04/14
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】22公里環遊南丫島 睇全港首個風力發電站
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島第四回 蒲台島半天遊
2022/04/07
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島第四回 蒲台島半天遊
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第三回 走入大嶼山芝麻灣行全港最長官方郊遊徑
2022/03/31
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第三回 走入大嶼山芝麻灣行全港最長官方郊遊徑
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第二回 7.8k坪洲輕鬆遊
2022/03/24
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第二回 7.8k坪洲輕鬆遊
比賽 馬拉松 市集 下午茶 天氣

上一篇文章

【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市

下一篇文章

【異動股】 新華製藥與真實生物就藥物簽合作 股價飆升50%後停牌 待公布內幕消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】百老匯推「200元睇5套戲」限定優惠 每間戲院限定500套
【消費優惠】百老匯推「200元睇5套戲」限定優惠 每間戲院限定500套
【綠色債券】綠色零售債券首日認購反應熱烈 兩大銀行8成客戶用電子渠道認購 市民普遍認購幾多手?
【綠色債券】綠色零售債券首日認購反應熱烈 兩大銀行8成客戶用電子渠道認購 市民普遍認購幾多手?
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款