【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】備戰飛越大嶼必練路線 大嶼山鳳凰徑全走心得分享

上回講到Translantau飛越大嶼賽事,除了平時跑步練多些斜路之外,如果有時間當然多些去到大嶼山練習,就能對路線更為熟習,到比賽時更有預算。很記得今年年初四徑比賽冠軍黃浩聰曾經說過,四條徑最不熟悉就是大嶼山全長約68公里的鳳凰徑,相信這亦是不少跑山友的心聲,始終其他三條徑途經不少都是市區迅步即達的地方,要訓練隨時「換好衫就行得」,但要練鳳凰徑,即使你住東涌隨時也要搭上半小時車程才可起行,更不用說住市區了。下兩星期接連有兩個長週末,不如試試挑戰鳳徑,當做給自己一課實戰練習。

小弟剛於月初試過一口氣跑完整條鳳徑,大約用了13小時完成,當然不算快,所以不敢說有甚麼貼士,但亦有一些心得可以分享一下。

近兩週天氣已明顯轉熱,中午天氣隨時上升至30度或以上,要挑戰山野路段不帶多一點水也不行,雖然沿途會經過不少士多,但也不要忽視,隨時飲水補水真的很重要。建議隨身帶備至少2至3公升的水,中間經過士多時再買,小弟當天亦總共飲了逾6公升水。

亦因為天氣熱,若早上8-9點才出發相信很快就會汗流浹背,特別是鳳徑頭30公里以上山為主,接連上大東山、鳳凰山、羌山及靈會山,基本上鳳徑最難就是這頭一半,能夠早點出發就最好。如果大家早一晚能夠早睡一點,不妨選擇搭凌晨3點船入梅窩(之前一班為凌晨12點半,之後一班為早上6時10分)。到梅窩剛剛好3點半出發,這樣既舒服之餘,若遇上好天,去到鳳凰山更可以觀賞絕美日出,賞心奪目同時為正在鳳徑全走的你打下強心針,打打氣為你加油呢!

▼ 點擊圖片放大

在梅窩出發,頭10公里上大東山一段徐徐上山,不會一下子大幅攀升,所以不會太難,落到伯公坳再立即上鳳凰山或會感到有點吃力,但路程不算太長,有一定跑山經驗的應該能撐得住。早出發的不好之處或在於落到昂坪市集時店舖還未開,未能即時在鳳凰山後補給,接著再挑戰羌山及靈會山的確會有點倦意,因此帶備足夠糧水實在必需,此時亦應拿取準備好的食物,好好吃個早餐,為挑戰接下來的高峰做好準備。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

落到大澳,差不多完成近30公里,「大佬」已經打得七七八八。由於鳳徑不經大澳市集,如時間許可,不妨在途經的大澳梁屋村一帶休息一會,找個地方吃個餐蛋麵及買水或能量飲品進行補給,再好好享受餘下行程。

▼ 點擊圖片放大

鳳徑下半部分上山路不多,還有很多平坦的引水道路段,因此只要捱過上半部分,要完成整段鳳徑相信已有七八成把握,如果身體沒有出現太多狀況,下半部分所須的時間估計亦會比上半部分少,但亦不要因此鬆懈,始終跑了一段距離,要上山時亦會感到吃力,例如籮箕灣上水口,以至最後十塱上大牛湖頂,在經歷多個鐘行程後,這些都不算是容易路段,緊記經過士多時盡量補給,不怕補給得多,最怕補給不足夠。

▼ 點擊圖片放大

選擇凌晨出發的另一好處,就是不需要摸黑落山,在日落前去到梅窩吃個豐富的下午茶餐或晚餐,總比去到只能去便利店補給好,加上入黑後狗隻對頭燈會較敏感,路上要加倍小心,相反頭段沒有經過太多村落,在清晨未天光的時間亦相對安全。

最近天氣比之前熱了不少,無論如何大家都要量力而為,不要為完成而死頂全程,分段練習亦可以的,正所謂「人無事先可以做到世界冠軍」,互勉之!

▲ 全走完整條鳳凰徑,再沒有不放肆大吃大喝的理由吧!

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

