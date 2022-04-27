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【新股IPO】內地供應鏈解決方案商德威De Well 申港上市　阿里菜鳥現為第二大股東

新股IPO 22:24 2022/04/27

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【新股IPO】內地供應鏈解決方案商德威De Well 申港上市　阿里菜鳥現為第二大股東

內地跨境供應鏈解決方案服務商德威控股（De Well Holdings Limited）向聯交所遞交上市申請，花旗及中金為聯席保薦人，初步招股文件顯示，阿里巴巴 （09988） 旗下菜鳥現為德威第二大股東，持股量達29.5%。

德威去年收入11.31億美元（約88.22億港元），按年增1.96倍；年內利潤約973.3萬美元（約7591.7萬港元），按年增32.51%。招股文件引述弗若斯特沙利文的資料，以去年收入計德威為亞洲至北美貿易航路中最大的中國端到端跨境供應鏈解決方案服務商。

去年菜鳥斥資6722.55萬美元（約5.24億港元）入股德威，目前楊時、楊弋及程芳在內的創始人家族仍為德威最大股東，持股量約62.09%。

德威稱所得款項用途包括擴大全球網絡及加強主要市場的區域市場份額；加強一體化端到端供應鏈服務及解決方案；投資及開發供應鏈解決方案的技術；及未來12至36個月的一般公司用途及營運資金需要。

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【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

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