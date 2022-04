【周大調富格曲@iM網欄】81年單一麥芽威士忌 Macallan “The Reach”

蘇格蘭威士忌,早已遠近馳名。不少朋友從外國回港,都喜愛從機場免稅店買一、兩支威士忌回家,送禮自用皆宜。當然,要陳年佳釀的話,仍然是千金難求。不久之前,Glenlivet 推出 Generations 80。陳釀80載的單一麥芽威士忌,當時被譽為世上最古老的單一麥芽威士忌,並於 Sotheby’s 拍賣會上以一百五十萬港幣成交。不知是否純屬巧合,另一著名酒廠 Macallan 最近亦推出陳釀81年的單一麥芽威士忌 The Reach,剛好比 Glenlivet 的 Generations 80 多一年。The Reach 全球限量發行288瓶,每瓶售十二萬五千美金,折合差不多一百萬港元。

為了襯托這支陳年佳釀,Macallan 在包裝上確實花了不少心思。手工玻璃酒瓶由專業工匠吹製而成。而承托玻璃酒瓶的青銅雕刻則由蘇格蘭雕塑家 Saskia Robinson 打造。威士忌、玻璃、銅器和木材等四元素互相配搭、互相呼應,猶如一首弦樂四重奏。

雕塑家 Saskia Robinson 表示,青銅雕塑以 “The Work of Many Hands” 為主題,造型為三隻手,一起輕托著、保護著珍貴的威士忌。三隻手各有特別的意思。其中一隻手,象徵並表揚1940年時的酒廠工人。當時因為戰亂,不少酒廠工人被徵召入伍,以致酒廠人手嚴重不足。同時,戰爭期間,燃料和大麥又供應不足,但酒廠工人仍然努力工作,精心製作威士忌,並將最好的保留至今天。另一隻手代表酒廠董事長 Allan Shiach。他擔任董事長有18年之久,致力將 Macallan 打造成世界級品牌。而細心觀看的話,第三隻手的造型較為纖細,代表着經驗豐富的釀酒大師 Kirsteen Campbell。“The Work of Many Hands”,青銅雕塑本身已經是一件藝術品。

電影有配樂,威士忌都可以有,並請來著名導演拍攝MV短片。Macallan 特意邀請蘇格蘭搖滾樂隊 Mogwai (中文譯名:魔怪),為 The Reach 譜寫並錄製原創樂曲。短片由著名攝影師、藝術家兼導演 Nadav Kander 執導。陳釀配上富時代感的電子搖滾曲調,是一個有趣的 crossover。

有興趣的朋友可參考官方的 Tasting note:

色澤:赤褐色

香味:黑朱古力、甜肉桂、煙燻泥炭、梅子、皮革、粉紅葡萄柚、紅加侖果醬及濃郁的樹脂香氣

口感:太妃糖糖漿、黑莓果醬、甘草、生薑、肉荳蔻、焦炭菠蘿、胡桃與煙燻木

餘韻:馥郁香濃,香甜的煙燻味

酒精濃度: 41.6%

81年的威士忌 The Reach,朋友稱之為 “The Rich” — “The Rich can Reach .”

