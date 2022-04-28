【周大調富格曲@iM網欄】81年單一麥芽威士忌 Macallan “The Reach”

蘇格蘭威士忌，早已遠近馳名。不少朋友從外國回港，都喜愛從機場免稅店買一、兩支威士忌回家，送禮自用皆宜。當然，要陳年佳釀的話，仍然是千金難求。不久之前，Glenlivet 推出 Generations 80。陳釀80載的單一麥芽威士忌，當時被譽為世上最古老的單一麥芽威士忌，並於 Sotheby’s 拍賣會上以一百五十萬港幣成交。不知是否純屬巧合，另一著名酒廠 Macallan 最近亦推出陳釀81年的單一麥芽威士忌 The Reach，剛好比 Glenlivet 的 Generations 80 多一年。The Reach 全球限量發行288瓶，每瓶售十二萬五千美金，折合差不多一百萬港元。

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為了襯托這支陳年佳釀，Macallan 在包裝上確實花了不少心思。手工玻璃酒瓶由專業工匠吹製而成。而承托玻璃酒瓶的青銅雕刻則由蘇格蘭雕塑家 Saskia Robinson 打造。威士忌、玻璃、銅器和木材等四元素互相配搭、互相呼應，猶如一首弦樂四重奏。

雕塑家 Saskia Robinson 表示，青銅雕塑以 “The Work of Many Hands” 為主題，造型為三隻手，一起輕托著、保護著珍貴的威士忌。三隻手各有特別的意思。其中一隻手，象徵並表揚1940年時的酒廠工人。當時因為戰亂，不少酒廠工人被徵召入伍，以致酒廠人手嚴重不足。同時，戰爭期間，燃料和大麥又供應不足，但酒廠工人仍然努力工作，精心製作威士忌，並將最好的保留至今天。另一隻手代表酒廠董事長 Allan Shiach。他擔任董事長有18年之久，致力將 Macallan 打造成世界級品牌。而細心觀看的話，第三隻手的造型較為纖細，代表着經驗豐富的釀酒大師 Kirsteen Campbell。“The Work of Many Hands”，青銅雕塑本身已經是一件藝術品。

電影有配樂，威士忌都可以有，並請來著名導演拍攝MV短片。Macallan 特意邀請蘇格蘭搖滾樂隊 Mogwai （中文譯名：魔怪），為 The Reach 譜寫並錄製原創樂曲。短片由著名攝影師、藝術家兼導演 Nadav Kander 執導。陳釀配上富時代感的電子搖滾曲調，是一個有趣的 crossover。

有興趣的朋友可參考官方的 Tasting note：

色澤：赤褐色

香味：黑朱古力、甜肉桂、煙燻泥炭、梅子、皮革、粉紅葡萄柚、紅加侖果醬及濃郁的樹脂香氣

口感：太妃糖糖漿、黑莓果醬、甘草、生薑、肉荳蔻、焦炭菠蘿、胡桃與煙燻木

餘韻：馥郁香濃，香甜的煙燻味

酒精濃度： 41.6%

81年的威士忌 The Reach，朋友稱之為 “The Rich” — “The Rich can Reach .”

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作者 _Kalvin Chau （周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival 。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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