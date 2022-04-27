▲ 【環球經濟】世界銀行：預計年內布油均價100美元 大宗商品價格高企至2024年底 全球滯脹可能性增加

俄羅斯入侵烏克蘭造成全球大宗商品價格震盪，世界銀行最新一期《大宗商品市場展望》報告稱，烏克蘭戰爭給大宗商品市場造成重大衝擊，全球貿易、生產和消費模式因此發生的變化將使全球價格一直到2024年底都保持在歷史高位

世界銀行預計大宗商品價格仍將保持高位，遠高於最近五年的平均水平，如果俄烏戰爭曠日持久或對俄制裁加碼，則價格水平可能會比目前預測的更高，波動程度更大。

世銀：布油年內均價100美元 23年回落至92美元

由於戰爭導致貿易和生產中斷，世界銀行預計2022年布蘭特原油平均價格為每桶100美元，是2013年以來的最高水平，較2021年提高40%以上，料2023年將回落至92美元，但仍遠高於每桶60美元的五年平均水平。世界銀行預計2022年歐洲天然氣價格將是2021年的兩倍，煤炭價格上漲 80%，均創歷史新高。

世界銀行預計，2022年能源價格將上漲50%以上，隨後在2023年和2024年回落；包括農業和金屬在內的非能源價格預計2022年上漲近 20%，此後幾年也將回落。

世銀官員：貿易限制加劇商品衝擊

世界銀行公平增長、金融與制度副行長Indermit Gill表示，全球正面臨70年代以來規模最大的大宗商品衝擊，食品、燃料和化肥貿易限制的激增進一步加劇了衝擊，這種情況使滯脹的可能性提高，政策制定者應當抓住一切機會促進國內經濟增長，避免採取可能損害全球經濟的行動。

世界銀行預測局局長Ayhan Kose表示，受烏克蘭戰爭影響，大宗商品市場正在經歷幾十年來最大的供給衝擊之一，大宗商品價格上漲加劇本已高企的全球通脹壓力。

世銀：商品市場受壓連鎖反應 或拖累糧食產量下降

世界銀行預測局高級經濟學家John Baffes認為，大宗商品市場承受著巨大壓力，部分商品名義價格達到歷史最高水平，這將產生持久的連鎖反應；能源和化肥等投入品價格的急劇上漲可能導致糧食產量下降，尤其是在發展中經濟體；投入品使用減少將損害糧食產量和質量，影響糧食供應、農村收入和窮人生計。

報告提到，現時利用其他化石燃料替代受戰爭影響最大的能源產品的空間更小，因為所有燃料的價格均已普遍上漲；其次，某些商品價格的上漲又帶動其他商品價格走高，例如天然氣價格上漲推高了化肥價格，進而給農產品價格帶來上行壓力；此外，目前相關國家的政策反應主要是減稅和補貼，往往會加劇供應短缺和價格壓力，而不是有助於減少需求和鼓勵替代供應的長期措施。

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