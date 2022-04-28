【Archegos爆煲】Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕、面臨最多380年刑期　累投行勁蝕內幕公開、高峰掌萬億倉位（第二版）

▲ 【Archegos斬倉】創辦人Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕 去年曾累投行勁蝕百億港元

老虎基金前高層、韓裔基金經理Bill Hwang成立的家族辦公室Archegos 去年因中概股急跌，孖展補倉不果，被多間投行急斬倉而爆煲，Archegos單一事件拖累野村、瑞信虧損數以百億港元計。美國周三（27日）以操縱市場和欺詐銀行等11項罪名，逮捕Bill Hwang和Archegos財務總監Patrick Halligan，若罪名全數成立，Bill Hwang將面臨最高380年監禁。

Hwang、Halligan周三出庭共否認全數控罪，並獲保釋。

Bill Hwang誇大投資組合 高峰掌控1600億美元

Archegos爆煲累及多家中概股股價大跌，投行合計損手逾500億港元，其手法如使用掉期（Swap）工具將股票持倉保持在5%以下，以免觸發披露要求，在美國檢控前已為人所知。

檢察官在最新控罪時透露更多內幕和涉資規模，Hwang被指將Archegos投資組合在一年內從15億美元增加到350億美元，而且利用借入資金，將受其控制的股票倉位放大至1600億美元，折合1.25萬億港元。紐約南區檢察官Damian Williams稱：「這不是一般生意，也不是高超策略，而是欺詐行為」。

Bill Hwang據報聯手一名中國基金經理 操縱市場

控罪也指出，Hwang聯合一位朋友和前同事聯手部分交易，擴大自己市場影響力。有外媒分析，與Hwang聯手的是騰躍對沖基金（Teng Yue Partners）的負責人李淘，但騰躍對沖基金和李淘都沒被控。李淘與Hwang曾一同在老虎基金內工作。

起訴書指出，當Hwang在單一股票頭寸達到銀行所設定的倉位上限時，他會讓該名化名「顧問-1」投資者接貨並轉移到另一家銀行，從而釋放空間讓Hwang可以加倉。

去年3月下旬，由於中概股、美國傳媒股短時間內暴跌，由於Archegos補孖展不果，多間投行隨即斬倉，但餘波未了。瑞信去年4月曾透露相關虧損達47億美元（約367億港元），幾乎抹去一年利潤。野村去年4月透露，因Archegos孖展違約遭斬倉事件而損失近29億美元（約226億港元）。

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