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【Archegos斬倉】創辦人Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕　去年曾累投行勁蝕百億港元

股市 20:42 2022/04/27

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【Archegos斬倉】創辦人Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕　去年曾累投行勁蝕百億港元

由老虎基金前高層、韓裔基金經理Bill Hwang 成立的家族辦公室Archegos Capital Management去年因中概股急跌，孖展補倉不果，被多間投行急斬倉，同時拖累瑞信及野村等去年損失逾百億港元。

多間外電報道指，Bill Hwang及Archegos的首席財務官Patrick Halligan周三（27日）被捕，預計稍後時間會在曼哈頓聯邦法院出庭。聯邦檢察官表示，Bill Hwang涉嫌利用家族辦公室作為「操縱市場和欺詐」的工具，導致金融市場、銀行和 Archegos員工損失數十億美元。

Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋　老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」，看【下一頁】

Bill Hwang涉操人為地增加Archegos投資組合價值

檢察官提到，二人涉操縱公開交易股票價格以提高回報，人為地將Archegos投資組合在一年內從15億美元增加到 350 億美元。

去年3月下旬，由於中概股、美國傳媒短時間內暴跌，由於Archegos補孖展不果，多間投行隨即斬倉，但餘波未了。瑞信去年4月曾透露相關虧損達47億美元（約367億港元），幾乎抹去一年利潤。野村去年4月透露，因Archegos孖展違約遭斬倉事件而損失近29億美元（約226億港元）。

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美股 基金 孖展 家族辦公室

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