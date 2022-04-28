達美提升空服登機時段薪酬　配合改善起飛效率

▲ 達美航空打破慣例，延長登機時段及增加空服薪酬，以改善升降效率。（法新社圖片）

美國航空業隨疫情好轉改善，但要面對載客高峰及人手不足等問題，多間公司已調整機艙服務員薪酬，達美航空為改善升降效率，將會延長登機時間，並增加機艙服務員在該時段的薪酬。

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在美國航空業界，普遍機艙服務員的時薪計算，是從所有乘客登機及關上艙門起計算，而達美航空將從６月２日起改變以往慣例。一份由達美航空機艙服務高級副總裁Kristen Manion Taylor發出的內部備忘顯示，管理層認同機艙服務員在準備登機時的重要性。

新政策下，機艙服務員在登機期間的時薪將為正常的一半，配合延長單走道客機的35分鐘登機期間至40分鐘，增加航班準時飛航的比率。Manion Taylor表示去年底測試新安排及收集機艙服務員意見後，承諾在新登機安排下會為機艙服務員提供額外支薪，而且會按早前３月宣佈的4%加薪基礎上計算。

目前尚未知道其他美國航空公司會否跟隨，但此舉亦是達美航空希望阻止機艙服務員工會化的懷柔策略之一，據監管資料顯示，工會已代表其他公司包括：美國航空、聯合航空和西南航空82%至86%員工，但僅佔達美航空83,000名員工的20%。除了達美航空13,000名機師有工會代表外，約20,000機艙服務員仍未成立工會。

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責任編輯：王浩賢