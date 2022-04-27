【消費情報】新鴻基全新Go Royal帝賞會員獎賞計劃 可與新地商場The Point共享積分

新鴻基地產集團酒店推出本港最大型的酒店及消費購物綜合獎賞計劃Go Royal by SHKP（帝賞），為會員提供酒店餐飲、住宿、消閒及購物方面的禮遇。Go Royal會員可透過簡單易用的Go Royal手機應用程式，使用與新地商場綜合會員計劃The Point共用的積分，於集團遍佈各區的商場換取豐富的購物禮遇；而The Point會員則可在「帝」系酒店，以積分兌換非凡的住宿體驗，並在屢獲殊榮的酒店餐廳兌換餐飲奬賞。

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此獎賞計劃推出的時間正值新冠疫情相關的管控措施逐步放寬，加上政府推出新一輪消費券以提振經濟，Go Royal的各項獎賞將讓顧客體驗更多的喜悅。計劃涵蓋5間「帝」系酒店（即帝苑酒店、帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店和帝逸酒店）及其20間餐廳，而The Point積分獎賞計劃覆蓋25間新地商場，Go Royal會員可於各酒店消費之餘賺取The Point積分，兌換更多精彩獎賞。

新鴻基地產執行董事郭基煇表示：「Go Royal結合新地旗下5間『帝』系酒店的粉絲及The Point積分獎賞計劃的會員，以提升顧客體驗為目標，透過簡單易用的手機應用程式，為顧客提供更全面、更多元化、更切合新世代消費模式的體驗。兩個計劃、一個帳戶、一套積分，同時滿足酒店住宿、餐飲及商場購物的多重願望。」

是次合作亦再度為全港最大型商場積分獎賞計劃The Point旗下超過180萬名會員，提供更優質的顧客體驗，會員可以輕鬆地在不同場所賺取更多積分，即是在5間「帝」系酒店每消費HK$1，便可如同在25間新地商場消費一樣，賺取1分The Point積分。

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新鴻基地產執行董事郭基泓指出：「Go Royal與The Point結盟是一個重大及策略性的里程碑，彰顯The Point作為集團核心會員計劃的重要性，亦可增強協同效應，為顧客以至集團各項業務創造更多價值。我們本著以客為先的精神，進一步優化獎賞計劃，為180萬名成員帶來更多賺取和享用積分的機會。」

會籍級別

Go Royal提供兩種會籍，分別是不設期限的免費會籍Go Royal（帝賞卡），以及可以享受更多折扣優惠及專屬禮遇的Go Royal Gold（帝賞金卡）。

兩種會籍均是為追求生活享受的人士而設。Go Royal呈獻優質及精挑細選的產品和服務，營造尊尚的生活方式，為會員帶來最美好的生活體驗。

Go Royal新登場特别禮遇

為慶祝Go Royal全新推出，由即日起至2022年7月底，會員可享：

100元迎新禮券：免費登記成為Go Royal會員後即時贈送 3倍迎新積分：光顧參與計劃的酒店及食肆時首筆單一合資格交易中，首500元合資格消費可賺取三倍迎新積分，隨後消費每1元賺1分 額外雙倍積分：在2022年5月底前，在消費券計劃下任何於「帝」系酒店的合資格消費，均可獲得雙倍積分。

會員全年禮遇

Go Royal會員禮遇包括一系列酒店、餐飲和購物獎賞，包括但不限於： 全年9折餐飲優惠，金卡會員高達8折 會員92折住宿優惠（僅限金卡會員） 金卡會員另獲即時回贈總值1,200元餐飲現金券及多種額外禮遇包括免費自助午餐及生日蛋糕等 於參與酒店消費每1元即可賺取1分The Point積分 於生日月份可享雙倍積分 於參與酒店舉辦活動可賺取積分 憑積分兌換會員專屬奬賞 透過Go Royal手機應用程式或微信小程序查閱積分紀錄、兌換酒店奬賞、預訂房間、餐飲訂座、使用美食外賣自取/外送及網上商店服務

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責任編輯：嚴浩文