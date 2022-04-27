  • 28°C
香港時間 : 2022427日 (三) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬

股樓投資 19:13 2022/04/27

分享：

分享：

近日樓市向好，各區屋苑續現現反價成交，但個別半新樓就仍錄蝕讓個案，其中2019年起入伙的白石角雲匯再現蝕讓。

中原地產曾紀賢表示，市場最新錄雲匯9座高層B6室，單位實用面積447平方呎，2房間隔，開價約848萬元，議價後以810萬元易手，實用平均呎價18,121元。

資料顯示，原業主於2018年以852.5萬元購入單位，持貨約4年，是次沽出單位，帳面蝕讓約42.5萬元離場。代理指，近日市場氣氛好轉，買家入市步伐加快，大埔白石角區本月暫錄約10宗成交，其中雲滙本月錄2宗成交。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【有相睇】三房改成一房　老牌居屋瓊麗苑　已補價565萬易手【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
今日
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【二手樓價】美孚新邨本月暫錄3宗蝕讓　兩房戶急減逾百萬698萬成交　業主4年蝕30萬
2022/04/22
【二手樓價】美孚新邨本月暫錄3宗蝕讓　兩房戶急減逾百萬698萬成交　業主4年蝕30萬
【世界經濟】晶片短缺持續 二手晶片製造設備渴市
2022/04/23
【世界經濟】晶片短缺持續 二手晶片製造設備渴市
【二手樓價】焦點屋苑首季成績表出爐　利嘉閣︰樓價跌完！料次季回升
2022/04/26
【二手樓價】焦點屋苑首季成績表出爐　利嘉閣︰樓價跌完！料次季回升

你可能感興趣

【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
今日 18:38
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【二手樓價】美孚新邨本月暫錄3宗蝕讓　兩房戶急減逾百萬698萬成交　業主4年蝕30萬
20:32 2022/04/22
【二手樓價】美孚新邨本月暫錄3宗蝕讓　兩房戶急減逾百萬698萬成交　業主4年蝕30萬
【世界經濟】晶片短缺持續 二手晶片製造設備渴市
08:33 2022/04/23
【世界經濟】晶片短缺持續 二手晶片製造設備渴市
二手市場 私人屋苑 白石角 大埔 雲滙

上一篇文章

【滙豐控股5】滙豐本港所有零售分行 下周二起恢復正常服務

下一篇文章

【內房危機】 據報內地官員對整頓房地產行業意見不一 內房股受壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【綠色債券】綠色零售債券首日認購反應熱烈 兩大銀行8成客戶用電子渠道認購 市民普遍認購幾多手?
【綠色債券】綠色零售債券首日認購反應熱烈 兩大銀行8成客戶用電子渠道認購 市民普遍認購幾多手?
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【消費優惠】百老匯推「200元睇5套戲」限定優惠 每間戲院限定500套
【消費優惠】百老匯推「200元睇5套戲」限定優惠 每間戲院限定500套
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款