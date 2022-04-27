【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬

近日樓市向好，各區屋苑續現現反價成交，但個別半新樓就仍錄蝕讓個案，其中2019年起入伙的白石角雲匯再現蝕讓。

中原地產曾紀賢表示，市場最新錄雲匯9座高層B6室，單位實用面積447平方呎，2房間隔，開價約848萬元，議價後以810萬元易手，實用平均呎價18,121元。

資料顯示，原業主於2018年以852.5萬元購入單位，持貨約4年，是次沽出單位，帳面蝕讓約42.5萬元離場。代理指，近日市場氣氛好轉，買家入市步伐加快，大埔白石角區本月暫錄約10宗成交，其中雲滙本月錄2宗成交。

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