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【趣味學習】Google Arts&Culture Lab推4款新作　藉遊戲學藝術史（多圖附連結）

16:00 2022/05/02

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Google Arts&Culture Lab近日就推出了四款有關藝術史的遊戲，讓兒童毋需只從課本中學習，而可以在有趣的遊戲，學懂藝術史，如蒙娜麗莎、馬丘比丘等的起源等。（官方圖片）

時下不少年輕人喜歡玩遊戲來抒發閒餘時間。有見及此，Google Arts&Culture Lab近日就推出了四款有關藝術史的遊戲，讓兒童毋需只從課本中學習，而可以在有趣的遊戲，學懂藝術史，如蒙娜麗莎、馬丘比丘等的起源等。【遊戲網址請按此】

【虛擬探索】Google添新計畫　予用戶虛擬探索逾千古蹟

Google Arts&Culture Lab近日推出的遊戲包括：

  • Geo Artwork

在Geo Artwork遊戲中，主要考驗玩家對文物的起源及對歷史地標和文化遺址位置的認識，例如對泰姬陵、蒙娜麗莎、星空、馬丘比丘等等的了解。而且遊戲會根據玩家猜測與物品位置的接近程度獲得分數，即使未能答到準確答案仍能獲分。（官網圖片）

在Geo Artwork遊戲中，主要考驗玩家對文物的起源及對歷史地標和文化遺址位置的認識，例如對泰姬陵、蒙娜麗莎、星空、馬丘比丘等等的了解。而且遊戲會根據玩家猜測與物品位置的接近程度獲得分數，即使未能答到準確答案仍能獲分。

  • 3D Pottery 

在3D Pottery遊戲中，可以讓玩家自行重塑世界各地的歷史陶瓷，如從古秘魯的陶瓷ryballus或古希臘的陶瓷amphora。玩家在遊戲時需盡力創造出完美的仿製品，分數會根據作品的相似度評分。 （官網圖片）

在3D Pottery遊戲中，可以讓玩家自行重塑世界各地的歷史陶瓷，如從古秘魯的陶瓷ryballus或古希臘的陶瓷amphora。玩家在遊戲時需盡力創造出完美的仿製品，分數會根據作品的相似度評分。

  • Where is Hopper 

在Where is Hopper遊戲中，玩家需通過搜索歐洲的城市找到調皮的企鵝Hopper。在遊戲過程中，玩家可欣賞由AI生成的不同藝術、歷史地標、文化美食和有趣的人物，加深對藝術文化的認識。（官網圖片）

在Where is Hopper遊戲中，玩家需通過搜索歐洲的城市找到調皮的企鵝Hopper。在遊戲過程中，玩家可欣賞由AI生成的不同藝術、歷史地標、文化美食和有趣的人物，加深對藝術文化的認識。

  • Guess the Line 

在Guess the Line遊戲中，玩家將與AI機械人進行一對一的遊戲。玩家會收到不同詞語的卡片，並要自行手動畫出，過程中需讓AI機械人成功猜測到準確詞語取分，以訓練玩家的藝術細胞。（官網圖片）

在Guess the Line遊戲中，玩家將與AI機械人進行一對一的遊戲。玩家會收到不同詞語的卡片，並要自行手動畫出，過程中需讓AI機械人成功猜測到準確詞語取分，以訓練玩家的藝術細胞。

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責任編輯：黃顯晴

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