【美股焦點】Spotify 首季收入勝預期股價仍急挫一成　月活躍用戶按年增19%至4.22億創新高

▲ 【美股焦點】Spotify 首季收入勝預期 月活躍用戶按年增19%至4.22億創新高

音樂串流平台Spotify（美：SPOT）公布，首季營收26.6億歐元（約221億港元），按年增24%，略高市場預期的26.2億歐元（約218億港元）；淨利潤1.31億歐元（約11億港元），按年增4.7倍。每股收益0.21歐元（約1.75港元），差過市場預期的0.25歐元（約2.08港元）。Spotify預計第二季度營收28億歐元（約233億港元），低過此前預估的28.1億元（約234億港元）。

Spotify美股早段急挫一成，報98.63美元。

Spotify首季每月活躍用戶（MAU）總數按年增長19%，達到創紀錄的4.22億。Spotify預計，3月份關閉俄羅斯業務以及中斷俄羅斯服務後，第二季度的月活躍用戶總數仍將達到4.28億。

Spotify：Podcast 貢獻份額增加

近年Spotify花費巨額投資到Podcast業務，例如斥資10 億美元（約78億港元）收購The Joe Rogan Experience等節目和相關公司，以吸引用戶加入音樂以外領域。Spotify 表示，Podcast對內容消費業務的貢獻份額增長兩位數，並達到歷史新高。

上季Spotify Premium用戶由1.58億增至1.82億，而廣告相關收入增長31%至 2.82億歐元（約23.5億港元）。

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