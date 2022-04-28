碧咸嫂見大仔婚禮出盡風頭 心急恨飲多杯新抱茶

英國退役球星碧咸大仔Brooklyn與出身豪門的女演員Nicola Peltz成婚，成為全球熱話。英媒報道，碧咸嫂維多利亞眼見大仔婚禮出盡風頭大獲成功，隨即心急想再飲新抱茶，據報已經有意開始籌備19歲二仔Romeo的婚禮。

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Brooklyn與Nicola Peltz本月9日於女方父母名下位於佛州棕櫚灘、價值7,600萬英鎊（約7.81億港元）的豪宅舉行盛大婚禮。

碧咸又點睇？

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英媒《鏡報》（The Mirror）指，這場婚禮耗資約300萬英鎊（約2,961萬港元）舉行。維多利亞（Victoria Beckham）也有份參與籌備婚禮，並十分享受做人奶奶的感覺。

據悉，Brooklyn與Nicola Peltz雖然結婚仍未夠一個月，但維多利亞已經急不及待想再感受兒子結婚帶來的喜悅，正説服二仔Romeo與19歲女友Mia Regan早日拉埋天窗。

《鏡報》引述消息人士指，Brooklyn與Nicola舉行婚禮成為國際熱話，也令碧咸家族的話題度更上一層樓。因此維多利亞希望Romeo與女友把握機會再舉行婚禮，讓一家人可以保持目前的知名度及話題度。

維多利亞希望Romeo早日求婚，也不介意Romeo與女友先訂婚，等多一至兩年再正式舉行婚禮。她更認為只要愛兒確定婚期，自己就可以碌人情卡廣邀社交圈内的名流出席婚禮。

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而且維多利亞認為二仔及女朋友已經相戀3年關係穩定，再加上碧咸家族向來早婚，自己也是22歲就邂逅丈夫碧咸，覺得19歲定下來絕對不是問題。

不過《鏡報》指碧咸的看法就不一樣，覺得維多利亞不應該太心急。

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責任編輯：鄭錦玲