【業績｜石油股】中石化首季純利升逾兩成　產品價格上漲帶動收入

▲ 中石化首季純利升逾兩成，產品價格上漲帶動收入。

中石化 （00386） 公佈截至3月底止第一季業績。期內營業總收入7713.86億元（人民幣，下同），按年增加33.8%，主要是由於產品價格上漲。純利按年升24.5%至226.05億元，每股基本盈利0.187元。

集團首季勘探及開發板塊息稅前利潤為114.63億元，按年大增273.1%。期內，油氣當量產量1.21億桶，按年增加3.7%，其中天然氣產量3,139.4 億立方英尺，按年增加7.7%。

集團煉油板塊息稅前利潤為229.19 億元，按年升15.2%。期內，完成原油加工量6,419 萬噸，按年增長2.7%，生產成品油3,736 萬噸，按年升4.7%。

首季資本支出253.8億元

另外，集團首季營銷及分銷板塊息稅前利潤為89.93億元，按年增加5.2%。境內成品油總經銷量4,106萬噸，按年升2.6%。

中石化首季資本支出253.8億元。其中，勘探及開發板塊資本支出152.5億元，主要用於天然氣產能及儲運設施建設；煉油板塊資本支出60.3 億元，主要用於煉化擴建和煉油結構調整項目；營銷及分銷板塊資本支出8.4億元，主要用於「油氣氫電服」綜合加能站和物流設施等項目建設；至於化工板塊資本支出則有23.0億元。

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