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【內銀】德勤：去年10家境內商業銀行純利合計近1.57萬億元人民幣　按年增14%

股市 18:55 2022/04/27

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德勤就內銀發表報告，指去年10家境內商業銀行歸屬於母公司股東的淨利潤合計15,685億元人民幣，按年增14.25%，主要得益於中國對疫情的有效控制，經濟逐步復蘇回穩，資產質量持續改善，營收增加且撥備計提減少等多重影響。

報告顯示，國內多項政策引導銀行支援實體經濟復甦，貸款投放和投資規模持續增長，推動了整體利息收入的增加，境內銀行去年營收增長平穩，合計46,071億元，增幅8.75%。而境內銀行去年利息淨收入合計33,481億元，按年增5.19%。不良貸款餘額2.8萬億元人民幣，不良貸款率1.73%，較前年末降0.11個百分點。

預期內銀保持淨利息收益率穩定將面臨較大挑戰

報告指，去年境內銀行淨息差平均為2.16%，按年跌8個基點，國內銀行業在積極向實體經濟讓利等政策指引下，不斷降低實體經濟融資成本，同時伴隨金融市場LPR改革推進等影響，淨息差進一步收窄。

報告預期，未來境內銀行保持淨利息收益率的穩定將面臨較大挑戰，指國內經濟內需恢復進度不盡如預期，部分企業經營壓力仍不小，今年政策基調仍將推動實體經濟融資成本進一步降低。

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