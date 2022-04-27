【內房危機】 據報內地官員對整頓房地產行業意見不一 內房股受壓

有外媒報道，中國領導層在房地產整頓方面意見不一。報道引述6名內地政府人員及政策顧問指，有內地監管要員憂慮內地政府低估打壓房地產板塊，以及上海及其他城市封城的經濟影響。不過，亦有高層官員反對副總理劉鶴傾向放寬房地產市場政策的看法。報道形容，內地政府內部分歧突顯內地在堅持防疫政策及維持經濟增長上的難題。

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報道指，由劉鶴領導的金融穩定發展委員會希望給房地產開發商更大的預售款使用自由度。然而，國務院副總理韓正和胡春華與住房部立場一致，希望在開發商如何使用預售款方面維持施壓。報道又指出，劉鶴及人民銀行行長易綱擔心泡沫再次膨脹，希望透過有針對性的貸款指引及下調存準率，而非廣泛放水方式，向真正需要者提供流動性。

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受消息影響，內房股幾乎全綫下挫。龍頭藍籌股中海外（00688）跌2%，報24.15元；華潤置地（01109）跌1.3%，報34.2元；碧桂園（02007）及龍湖集團（00960）分別跌2.3%及0.4%，報5.19元及38.1元。

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記者：郭秀慧